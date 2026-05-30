Κατερίνα Καινούργιου και Παναγιώτης Κουτσουμπής έκαναν την πρώτη απόδραση με τη 2 μηνών κόρη τους

Το πρώτο τους οικογενειακό ταξίδι με την κόρη τους απολαμβάνουν η Κατερίνα Καινούργιου και ο Παναγιώτης Κουτσουμπής.

Το αγαπημένο ζευγάρι το απόγευμα του Σαββάτου (30.05.2026) μοιράστηκε φωτογραφίες στα social media, αποκαλύπτοντας ότι βρίσκεται σε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα της Μεσσήνης. Μάλιστα, η Κατερίνα Καινούργιου στη φωτογραφία που δημοσίευσε επισήμανε τα έντονα αισθήματα που νιώθει. Μία παρόμοια φωτογραφία με την ίδια μαγευτική θέα ανέβασε στο Instagram και ο Παναγιώτης Κουτσουμπής.

«Πρώτη απόδραση μαζί σου», έγραψε στη λεζάντα η Κατερίνα Καινούργιου αναφερόμενη – φυσικά – στη μονάκριβη κόρη της. Μάλιστα, δίπλα έβαλε και αρκετά emoji που φανέρωναν την ευτυχία που βιώνει από τη στιγμή που απέκτησε το πρώτο της παιδί.

Το ζευγάρι με αφορμή το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος βρήκε τον απαραίτητο χρόνο για να ξεφύγει από την καθημερινότητα και να περάσει όμορφες στιγμές με το μωρό του. Οι δυο τους επέλεξαν έναν προορισμό που μπορεί να φτάσει κανείς εύκολα από την Αθήνα οδικώς.

Σημειώνεται ότι η Κατερίνα Καινούργιου έφερε στον κόσμο την κορούλα της την Παρασκευή (03.04.2026) και μετά από κάποιες ημέρες επέστρεψε και στα τηλεοπτικά της καθήκοντα στο πλατό της «Super Κατερίνας». Μάλιστα, από τη στιγμή που έγινε μητέρα μοιράζεται στιγμές από τη νέα της καθημερινότητα με το μωρό της.

Πρόσφατα, η Κατερίνα Καινούργιου ανέβασε ένα τρυφερό story στο οποίο δείχνει την κορούλα της που της κρατά το χέρι. Παράλληλα, την Κυριακή (24.05.2026) ο Παναγιώτης Κουτσουμπής είχε τα γενέθλιά του και τα γιόρτασε με πολύ ξεχωριστό τρόπο, καθώς στο πλάι του αυτή τη σημαντική για εκείνον στιγμή δεν ήταν μόνο η γυναίκα της ζωής του αλλά και η κορούλα τους.