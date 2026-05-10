Αθηνά Κλήμη για κατάψυξη ωαρίων: Έκανα το μεγαλύτερο δώρο στη ζωή μου, ήταν μονόδρομος για μένα

Η Αθηνά Κλήμη μίλησε ανοιχτά για την κατάψυξη ωαρίων που έκανε στα 27 της, μετά από προτροπή της γυναικολόγου της. Η δημοσιογράφος περιέγραψε τα όσα έζησε και αναφέρθηκε στο κόστος της διαδικασίας, το οποίο για ορισμένες γυναίκες είναι απαγορευτικό.

Η Αθηνά Κλήμη φιλοξενήθηκε στην εκπομπή «Ζω καλά» με τον Μιχάλη Κεφαλογιάννη και ανέφερε πως η απόφαση που πήρε ήταν μονόδρομος για την ίδια. Τόνισε πως ο σύντροφός της ήταν «βράχος» δίπλα της, μια εποχή που ήταν ιδιαίτερα δύσκολη για την ίδια.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Δεν ήτανε τόσο επιλογή, ήταν περισσότερο ανάγκη και νομίζω ότι έκανα το μεγαλύτερο δώρο στη ζωή μου. Ήταν μονόδρομος στην περίπτωσή μου. Δεν ήτανε κάτι που το έκανα για προληπτικούς λόγους, ήτανε κάτι το οποίο προήλθε μετά από ένα πρόβλημα υγείας που είχα. Έχω ένα αυτοάνοσο νόσημα, το οποίο μου δημιούργησε κάποιο θέμα στις ωοθήκες», είπε αρχικά η δημοσιογράφος.

Και πρόσθεσε: «Επειδή έχω την ίδια γυναικολόγο since day one που λέμε και γνωρίζοντας ότι μεγαλώνω, στην ηλικία των 26 ετών μού είπε να κάνω την εξέταση που λέγεται ΑΜΗ. Πράγματι έκανα αυτή την εξέταση, στην οποία ήταν χαμηλά τα νούμερα και κάτω από τον ηλικιακό μέσο όρο. Με ρώτησε αν έχω σκοπό να κάνω οικογένεια και όταν της είπα “ναι”, μου είπε: “Πας να κάνεις χθες”».

«Είναι μία πάρα πολύ ακριβή διαδικασία. Έμαθα ότι έχω κάποιο θέμα στειρότητας στα 26 και τελικά μπόρεσα να πάω να το κάνω στα 27 μου. Περίμενα να περάσω μία επιτροπή ώστε να καλυφθούν τουλάχιστον οι ενέσεις και μετά έπρεπε να μαζέψω και το κατάλληλο μπάτζετ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο σύντροφός μου με στήριξε πάρα πολύ και επειδή είναι μία διαδικασία που με τις ορμόνες τα νεύρα σου δεν είναι πάρα πολύ καλά εκείνο το διάστημα, βγήκε αλώβητος», κατέληξε η Αθηνά Κλήμη.

«Η κρυοσυντήρηση ήταν ένα δώρο που έκανα στον εαυτό μου, νιώθω πιο ελεύθερη γιατί δεν έχω πια αυτό το άγχος» είχε αναφέρει παλαιότερα η Αθηνά Κλήμη, σε άλλη συνέντευξη που είχε παραχωρήσει.