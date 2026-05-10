Ελένη Χατζίδου: «Είναι σκληρό να μιλήσεις για πυροβολισμό και όλα αυτά σ’ ένα παιδί»

Η Ελένη Χατζίδου εξήγησε το πως είπε στη μικρή Μελίτα για τον πυροβολισμό και την αναπηρία του Ετεοκλή στη συνέντευξή της στο TLIFE
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου / NDPPHOTO / ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ
Η τραγουδίστρια και παρουσιάστρια Ελένη Χατζίδου μίλησε στο TLIFE και ως καλεσμένη του Χρήστου Κούτρα έδωσε μία συνέντευξη με τα όλα της, αφού αναφέρθηκε σε επαγγελματικά και προσωπικά θέματα.

Η συνέντευξη της Ελένης Χατζίδου επικεντρώνεται στα προσωπικά της αλλά και στην παρουσίαση της ψυχαγωγικής εκπομπής «Breakfast@ Star» μαζί με τον σύζυγό της, Ετεοκλή Παύλου. Μίλησε για την εμπιστοσύνη που έχει στο κανάλι και για τα λανθασμένα δημοσιεύματα περί αντικατάστασης της από την Μπέττυ Μαγγίρα.

Μάλιστα όπως αποκάλυψε στην συνέντευξή της στο TLIFE: «Δεν το πίστεψα στιγμή ότι θα έρθει η Μπέττυ στο πρωινό. Εγώ ήξερα ότι είναι για το GNTM. Το ήξερα μα δεν μπορούσα να το πω».

Σε πιο προσωπικό επίπεδο, η συζήτηση στρέφεται γύρω από τη μητρότητα και την κόρη της, Μελίτα. Η ίδια μοιράζεται τον μεγαλύτερό της φόβο, που είναι η υγεία και η ασφάλεια του παιδιού της και αποκαλύπτει πώς διαχειρίζονται ως γονείς δύσκολες παιδικές ερωτήσεις. «Το παιδί είναι ο άγγελος, είναι η γαλήνη, είναι ό,τι καλύτερο μου έχει συμβεί…Συζητήσεις τώρα που κάνουμε, άπειρες. Τα πιο συνήθη τώρα είναι “Μαμά… θα πεθάνεις;”».

Ειδική αναφορά γίνεται στον τρόπο που εξήγησαν στη μικρή Μελίτα τον πυροβολισμό και την αναπηρία του Ετεοκλή, επιλέγοντας πάντα την ειλικρίνεια με τρόπο προσαρμοσμένο στην ηλικία της.

«Είναι – σκληρό το να πεις για πυροβολισμό και όλα αυτά σ’ ένα παιδί. Είχαμε πλάσει άλλες ιστορίες… Αλλά η αλήθεια είναι ότι βρέθηκε ένα παιδάκι στο σχολείο, που μάλλον το είχε συζητήσει με την οικογένειά του κι είχε πει στη μικρή “Μα τον μπαμπά σου τον πυροβολήσανε, εγώ το ξέρω”.

Επισημαίνει ότι απόλυτη προτεραιότητά της είναι η υγεία, η οικογενειακή γαλήνη και η συμμετοχή σε δουλειές που προσφέρουν χαρά στην ίδια και το κοινό.

