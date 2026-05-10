Metallica: Μοιρασμένοι οι οπαδοί του συγκροτήματος για την συναυλία στα ΟΑΚΑ – «Εμπειρία ζωής, τα έδωσαν όλα», «πολύ λίγη εμφάνιση για 150 ευρώ»

Η πολυαναμενόμενη επιστροφή των Metallica στην Αθήνα έγινε μετά από 16 ολόκληρα χρόνια και η συναυλία είναι πλέον ιστορία, αφήνοντας πίσω της έναν «φλεγόμενο» απόηχο στο Ολυμπιακό Στάδιο.

Λίγο μετά τις έντεκα το βράδυ του Σαββάτου (9/5/2026) οι 80.000 θεατές άρχισαν να βγαίνουν και να πλημμυρίζουν τους γύρω δρόμους, με την αδρεναλίνη ακόμα στα ύψη, αλλά και με ανάμικτες εντυπώσεις στις αποσκευές τους.

Το Orange Press Agency βρέθηκε έξω από τις πύλες του ΟΑΚΑ και κατέγραψε τις αντιδράσεις των οπαδών που έζησαν τη «συναυλία της χρονιάς».

«Ήταν η πρώτη μου φορά που έρχομαι στους Metallica και είμαι από μικρός φαν» δήλωσε ένας άνδρας βγαίνοντας από το στάδιο, εμφανώς συγκινημένος. «Πραγματικά ήταν μια εμπειρία ζωής για μένα» συμπλήρωσε, εκφράζοντας όμως μια μικρή μεταμέλεια: «Το μόνο που μετανιώνω είναι ότι θα ήθελα να είχα πάει πιο κοντά, να είχα βρει ένα εισιτήριο στην πίστα γιατί ήμασταν αρκετά μακριά».

Στον αντίποδα, ένας άλλος φίλος του συγκροτήματος εμφανίστηκε αρκετά πιο επικριτικός για το θέαμα που παρακολούθησε. «Μέτρια συναυλία, χάνανε νότες και το εισιτήριο ήταν πολύ ακριβό» τόνισε με έμφαση. «Δεν γίνεται κάποιος που πληρώνει 150 ευρώ να βλέπει μιάμιση ώρα show, χωρίς μάλιστα encore και χωρίς να παίζουν τα παλιά τους τραγούδια» πρόσθεσε, σημειώνοντας πως σε σύγκριση με το παρελθόν η εμφάνισή τους ήταν «πολύ λίγη».

Τον προβληματισμό για το οικονομικό σκέλος μοιράστηκε και ένας νεαρός θεατής, ο οποίος στάθηκε στο κόστος της διοργάνωσης. «Μου φάνηκε πολύ ωραία η εμπειρία» ανέφερε αρχικά, για να συμπληρώσει αμέσως μετά: «Μόνο ένα πράγμα με χάλασε, η τιμή για το δεύτερο εισιτήριο».

«Πολύ ήσυχο το κοινό»

Ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσε σε κάποιους η στάση του κόσμου μετά τη λήξη του προγράμματος. «Το κοινό δεν ήταν αντιπροσωπευτικό γιατί δεν φωνάζανε καν για encore» δήλωσε μια γυναίκα που βρέθηκε στις κερκίδες του ΟΑΚΑ. «Με το που τελείωσαν οι Metallica, οι περισσότεροι απλά φύγανε. Τι κοινό ήταν αυτό;» αναρωτήθηκε χαρακτηριστικά.

«Έγινε χαμός, τα δώσανε όλα και οι Metallica και εμείς»

Ωστόσο, για όσους βρέθηκαν στην καρδιά της αρένας, η εικόνα ήταν τελείως διαφορετική. «Ήμουν πρώτη θέση πίστα και έγινε χαμός, το κοινό και η ατμόσφαιρα ήταν μοναδικά» περιέγραψε ένας άλλος οπαδός. «Τα δώσανε όλα επί σκηνής, τα δώσαμε κι εμείς όλα από κάτω. Ευτυχώς δεν είχαμε κανένα περίεργο περιστατικό ή λιποθυμία» κατέληξε ικανοποιημένος.

Τέλος, ένας ακόμη θεατής στάθηκε στην ποιότητα της παραγωγής και το setlist της βραδιάς. «Πολύ ωραίος ήχος και πολύ ωραίος ο κόσμος, περάσαμε τέλεια. Για να πω την αλήθεια, περίμενα ότι δεν θα έπαιζαν το Nothing Else Matters, αλλά ευτυχώς το ακούσαμε κι αυτό για άλλη μια φορά. Ήταν όλα τέλεια!» σημείωσε.

Η «συναυλία» έξω από την συναυλία

Την ώρα που πάνω από 80.000 άνθρωποι «χτυπιούνταν» μέσα στο ΟΑΚΑ υπό τους σκληρούς ήχους των Metallica, έξω από το στάδιο είχε στηθεί μια άλλη, παράλληλη «συναυλία».

Από νωρίς το βράδυ είχαν συγκεντρωθεί εκατοντάδες οπαδοί του συγκροτήματος, οι οποίοι είτε δεν πρόλαβαν να βρουν το «χρυσό» εισιτήριο, είτε δεν είχαν τα χρήματα για να διαθέσουν. Φορώντας τα Metallica μπλουζάκια τους, έχοντας μαζί τους τις μπύρες τους, κάποια σνακ και περίσσιο κέφι, έζησαν και αυτοί τη συναυλία με το ίδιο -ή και περισσότερο- πάθος.

Χοροπηδούσαν στα δυνατά σημεία του live των Metallica -όπως στο Creeping Death και το Master of Puppets, έστηναν τα δικά τους ‘mosh pits’, χόρεψαν τον «Ζορμπά», έκλεισαν τα μάτια και αγκαλιάζονταν στις μπαλάντες, όπως το Nothing Else Matters και το Unforgiven.

Άλλοι, κυρίως νεότεροι, έβρισκαν υψηλότερα σημεία να σκαρφαλώσουν, και «έκλεβαν» ματιές από τις οθόνες που είχαν στηθεί εντός του σταδίου και απολάμβαναν τα φωτορρυθμικά και τις φλόγες.

«Σύμμαχός» τους ήταν τα τρομακτικά υψηλά ντεσιμπέλ του ηχοσυστήματος που είχαν στήσει οι διοργανωτές και η παραγωγή, που έκαναν τον ήχο της συναυλίας να ακούγεται κρυστάλλινα και στο εξωτερικό του σταδίου. Παρά τις ελπίδες ότι θα ανοίξουν οι πύλες προς το τέλος του live -όπως γινόταν πολλές φορές στο παρελθόν- κάτι τέτοιο δεν συνέβη και αμέσως μετά τη λήξη της συναυλίας, έγιναν ένα με όσους έφευγαν.