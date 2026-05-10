Ο Ντάνιελ Κρεγκ στη συναυλία των Metallica στο ΟΑΚΑ: Η φωτογραφία του με φόντο την πίστα που είχε στηθεί

Ο Ντάνιελ Κρεγκ παρακολούθησε τη συναυλία των Metallica στο ΟΑΚΑ, με την παρουσία του να μην περνάει απαρατήρητη. Ο χολιγουντιανός αστέρας μπήκε στο γήπεδο και ένωσε τη φωνή του με εκείνες χιλιάδων ακόμα που παραληρούσαν στο άκουσμα επιτυχιών του συγκροτήματος.

Ο Ντάνιελ Κρεγκ είχε βρεθεί στην Αθήνα και προ ημερών για τα γυρίσματα ταινίας και την Μεγάλη Παρασκευή παρακολούθησε διακριτικά την περιφορά του Επιταφίου στη Γλυφάδα, συνοδευόμενος από τη σύζυγό του, Ρέιτσελ Βάις και την κόρη τους. Αυτή τη φορά, καταγράφηκε στο ΟΑΚΑ πριν ξεκινήσει η συναυλία των Metallica.

Την αποκάλυψη έκανε ο Αλέξανδρος Κιούσης, ο οποίος δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στα social media μια κοινή φωτογραφία τους μέσα από το στάδιο.

Στο στιγμιότυπο, ο Ντάνιελ Κρεγκ ποζάρει χαλαρός και χαμογελαστός, φορώντας total black look και γυαλιά ηλίου, έχοντας στο φόντο το εντυπωσιακό stage setup της περιοδείας “M72 World Tour” και το κατάμεστο ΟΑΚΑ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ταινία στην οποία θα πάρει μέρος ο διάσημος ηθοποιός, θα είναι περιπέτεια και θα έχει να κάνει με υπόθεση που διαδραματίζεται σε φυλακές. Για τον Ντάνιελ Κρεγκ δεν ήταν η πρώτη φορά που ήρθε στη χώρα μας για γυρίσματα, καθώς είχε έρθει και για το «Knives Out-Glass Onion», που μέρος του είχε γυριστεί στις Σπέτσες.

