Η Αναστασία Γιούσεφ ανακοίνωσε πως είναι έγκυος: «Διανύω την πιο γλυκιά περίοδο της ζωής μου»

Η Αναστασία Γιούσεφ είναι έγκυος στο πρώτο παιδί της και επέλεξε να το δημοσιοποιήσει ανήμερα της Γιορτής της Μητέρας. Η χορεύτρια και influencer ανέφερε πως διανύει την πιο γλυκιά περίοδο της ζωής της και πως ανυπομονεί να κρατήσει αγκαλιά τον καρπό του έρωτά της. Στις εικόνες που δημοσιοποίησε φαίνεται η φουσκωμένη κοιλίτσα και η ευτυχία στο πρόσωπό της.

Παλαιότερα, πριν ανακοινώσει πως είναι έγκυος, η Αναστασία Γιούσεφ έχει αποκαλύψει πως είχε δεχθεί πρόταση γάμου από τον επί χρόνια σύντροφό της και έχει δείξει το μονόπετρό της. Φρόντισε να διατηρήσει τη σχέση τους μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Είχε αρκεστεί να αναφέρει πως ένιωθε έτοιμη να κάνει οικογένεια μαζί του.

Η Αναστασία Γιούσεφ έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της: «Αστεράκια μου, σας έχω μια μεγάλη έκπληξη… Θα γίνω μαμά! Διανύω την πιο γλυκιά περίοδο της ζωής μου και νιώθω απέραντη ευγνωμοσύνη γι’ αυτό το μικρό θαυματάκι που μεγαλώνει μέσα μου. Ένα ακόμη όμορφο όνειρο εκπληρώνεται.

Ένα μικρό πλασματάκι κουνιέται στην κοιλίτσα μου, με κλωτσάει κάθε μέρα και ήδη μου έχει αλλάξει όλο τον κόσμο. Ανυπομονώ να σε γνωρίσω, μωρό μου. Χρόνια πολλά σε όλες τις μανούλες και στις μέλλουσες μανούλες», έγραψε η Αναστασία Γιούσεφ με τα σχόλια να πλημμυρίζουν σε χρόνο μηδέν από καρδιές και ευχές διαδικτυακών φίλων της.

Η Αναστασία Γιούσεφ συνεχίζει να δέχεται ευχές και να έχει στο πλευρό της μια σειρά από δικούς της ανθρώπους που την στηρίζουν στα εύκολα και στα δύσκολα της ζωής της.