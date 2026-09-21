Αθηνά Οικονομάκου για τα αρνητικά σχόλια στο TikTok: «Μπούρδες, καθένας το μακρύ του και το κοντό του»

Ξέσπασε η Αθηνά Οικονομάκου με αφορμή τα αρνητικά σχόλια ορισμένων στο TikTok. Η ηθοποιός και επιχειρηματίας απευθύνθηκε σε εκείνους που σχολιάζουν κακοπροαίρετα τα βίντεο που δημοσιοποιούνται στην πλατφόρμα. Η ίδια τονίζεται πως δεν επηρεάζεται. Δεν διαμορφώνει τη ζωή της, από τα όσα γράφονται και λέγονται για εκείνη.

Σε βίντεο που δημοσιοποίησε, η Αθηνά Οικονομάκου ανέφερε χαρακτηριστικά: «Έχω μια ερώτηση να σας κάνω εδώ στο TikTok, γιατί εγώ δεν το πολυχρησιμοποιώ. Όταν θεωρώ ότι κάποιο βιντεάκι, ας πούμε, είναι λίγο fun και ταιριάζει στην πλατφόρμα, το ανεβάζω. Ωστόσο, γιατί τόση τοξικότητα εδώ μέσα, ρε παιδιά; Τι σας συμβαίνει;

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Ό,τι προφίλ και να έχω δει, ό,τι βίντεο και να έχω δει, το 80% από κάτω είναι… ό,τι να ’ναι τα σχόλια. Μπούρδες. Καθένας το μακρύ του και το κοντό του. Και όλα με αρνητικό πρόσημο. Γιατί; Δεν έχετε κάτι καλύτερο να κάνετε; Δεν βαριέστε; Νομίζετε ότι κάνετε κακό στους άλλους; Στον εαυτό σας κάνετε κακό.

Εμένα και να το γράψεις, δεν θα με πειράξει. Εγώ τη ζωή μου θα τη συνεχίσω. Εσύ που μπαίνεις σε αυτή τη διαδικασία, τι έχεις στο μυαλό σου;» ανέφερε η Αθηνά Οικονομάκου.

Το περασμένο καλοκαίρι, μετά τους όρκους αγάπης στην Πάρο, η Αθηνά Οικονομάκου και ο Μπρούνο Τσερέλα πήγαν στον χώρο της γαμήλιας δεξίωσης και χόρεψαν ένα ρομαντικό κομμάτι με τίτλο «Te Quiero Baby», που ήταν διασκευή του «I Love You Baby» του Frank Sinatra.