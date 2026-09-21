Ντέμης Νικολαΐδης για Δέσποινα Βανδή: Το διαζύγιο μετά από τόσα χρόνια γάμου είναι μια απώλεια

Ο Ντέμης Νικολαΐδης για όλους και για όλα, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο podcast της LiFO «Σκληρές Αλήθειες». Ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής μίλησε – μεταξύ άλλων – για το διαζύγιό του από τη Δέσποινα Βανδή και τον θάνατο της Αλεξάνδρας Νικολαΐδου το 2025, που τον συνέτριψε. Με ψυχραιμία και ωριμότητα, προσπάθησε να περιγράψει σκέψεις και συναισθήματα που πέρασαν από το μυαλό του, στις δύσκολες καταστάσεις που κλήθηκε να διαχειριστεί.

Η Δέσποινα Βανδή και ο Ντέμης Νικολαΐδης υπήρξαν ένα από τα πιο γνωστά ζευγάρια της εγχώριας showbiz, τα οποία ανακοίνωσαν επίσημα το διαζύγιό τους τον Ιούλιο του 2021 έπειτα από 18 χρόνια κοινού γάμου και την απόκτηση δύο παιδιών. Ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής αναφέρθηκε εκτενώς στη λύση του γάμου του και προσπάθησε να εξηγήσει, τι έφερε τη ρήξη στη σχέση του με την τραγουδίστρια.

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«Το διαζύγιο μετά από τόσα χρόνια (γάμου) είναι μία απώλεια. Και να θέλουν δύο άνθρωποι να χωρίσουν… Ξέρεις, καμιά φορά μεγαλώνουν οι άνθρωποι, είναι μαζί χρόνια αλλά μπορεί να μεγαλώνουν και γίνονται λίγο διαφορετικοί, όχι αναγκαστικά κακοί. Κάποια γεγονότα μπορεί να επηρεάζουν τον έναν και τον άλλον διαφορετικά. Αν δεν ασχοληθείς και πάρα πολύ, αν το μυαλό σου είναι αλλού, αν δεν υπάρχει μεγάλη επικοινωνία, καμιά φορά μεγαλώνεις διαφορετικά και κάποια στιγμή, ξέρεις, το χάνεις. Οπότε μπορεί να είναι καλό να χωρίσεις.

Δεν είναι όλα τα διαζύγια κακά, υπάρχουν και διαζύγια που μπορεί να λες “Πέρασα πολύ καλά, αλλά πρέπει να χωρίσω για να συνεχίσω”. Και να θέλεις να χωρίσεις όμως, το ότι έχεις μία οικογένεια και έναν τρόπο ζωής και αυτό αλλάζει, είναι μία απώλεια. Μπορεί από τη μία να λες “καλά έκανα που χώρισα”, από την άλλη όμως είναι στενάχωρο, τα παιδιά, ξέρεις, στη μέση.

Αλλά, δεν είμαι ο μόνος, πολλοί άνθρωποι το κάνουν αυτό, δεν είμαι ο τύπος που παραπονιέται για κάτι. Δύσκολο ήταν αλλά ήταν όπως γίνεται σε ένα διαζύγιο για τον οποιονδήποτε άνθρωπο» εξομολογήθηκε ο Ντέμης Νικολαΐδης.

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Υπενθυμίζεται πως τον Ιούλιο του 2021, μέσω του μάνατζερ της τραγουδίστριας, γνωστοποίησαν την απόφασή τους να τερματίσουν τον γάμο τους, βάζοντας ως απόλυτη προτεραιότητα την προστασία των παιδιών τους. Δείτε το απόσπασμα της συνέντευξης του Ντέμη Νικολαΐδη, όπως μεταδόθηκε από την εκπομπή Happy Day, το πρωί της Δευτέρας 21 Σεπτεμβρίου του 2026.

Στη συνέχεια, η συζήτηση πέρασε σε μια πολύ πιο επώδυνη απώλεια: τον θάνατο της συντρόφου του, Αλεξάνδρας Νικολαΐδου, η οποία έφυγε από τη ζωή τον Αύγουστο του 2025, σε ηλικία μόλις 41 ετών. «Το άλλο μετά με την Αλεξάνδρα ήταν πιο… Δεν είναι ότι χάνεις τον μπαμπά σου, τη μαμά σου επειδή μεγάλωσε. Όταν όμως είναι λίγο αφύσικο και χάνονται νέοι άνθρωποι, κοστίζει πολύ. Κοστίζει γιατί ήμασταν πολύ αγαπημένοι.

Θεωρώ ότι αν πω πολλά πράγματα, θα είναι ύβρις γι’ αυτό το θέμα. Απλά πήρα πολλά από το πόση αξιοπρέπεια μπορεί να έχει ένας άνθρωπος βλέποντας το σώμα του να χάνεται και βλέποντας τον θάνατο μπροστά. Είναι τρομερά τα μαθήματα που μπορείς να πάρεις. Μπορώ μόνο να αναπολώ και να το σκέφτομαι με χαμόγελο».