Θάνος Καληώρας: Τις απώλειες τις διαχειρίζομαι ψύχραιμα γιατί αλλιώς θα διαλυθώ

«Η εγγονή μου θυμίζει σε πολλά πράγματα τη Τζέσυ Παπουτση», εξομολογήθηκε ακόμα ο ηθοποιός
Θάνος Καληώρας
O Θάνος Καληώρας / NDPPHOTO / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ
«Ο Νίκος Φώσκολος έδωσε δουλειά σε πάρα πολλά άτομα. Εγώ, τουλάχιστον, χρωστώ ευγνωμοσύνη σ’ αυτόν τον άνθρωπο», δήλωσε ο Θάνος Καληώρας σε νέα του συνέντευξη.

Ο γνωστός ηθοποιός μίλησε για τη μακρόχρονη συνεργασία με τον Νίκο Φώσκολο αλλά και για την αείμνηστη Τζέσυ Παπουτσή στην κάμερα της εκπομπής «Καλύτερα δε γίνεται» και τον δημοσιογράφο Σπύρο Ραφαήλ Κεραμίδα την Κυριακή (17.05.2026). Μάλιστα, ο Θάνος Καληώρας αποκάλυψε πώς διαχειρίζεται και τις απώλειες από τη ζωή του. 

«Ο Νίκος Φώσκολος έδωσε δουλειά σε πάρα πολλά άτομα. Εγώ, τουλάχιστον, χρωστώ ευγνωμοσύνη σ’ αυτόν τον άνθρωπο, όπως χρωστούσα και στον Βαγγέλη Λειβαδά και στη Σμαρούλα Γιούλη θεατρικά. Αν ο καθένας την ευγνωμοσύνη ή το οτιδήποτε έκανε με τον Νίκο Φώσκολο δεν τον απασχολεί ή το βάζει σε ένα δεύτερο πλάνο, αυτό δεν με ενδιαφέρει και δεν με αφορά», εκμυστηρεύτηκε, αρχικά, ο γνωστός πρωταγωνιστής.

«Η εγγονή μου θυμίζει σε πολλά πράγματα τη Τζέσυ Παπουτσή. Και μόνο το όνομα που υπάρχει… νομίζω κάθε φορά, που λες το όνομα της, θυμίζουν και κάποια πράγματα από τη γιαγιά της», πρόσθεσε.

«Όλα αυτά τα χρόνια τις απώλειες τις διαχειρίζομαι ψύχραιμα γιατί, αν δεν έχω ψυχραιμία, θα διαλυθώ. Υπάρχουν, βέβαια, στιγμές που οι απώλειες, όπως του πατέρα ή της μητέρας μου, είναι δύσκολες αλλά πρέπει κάποια στιγμή να ‘χεις και την ψυχραιμία να προχωρήσει γιατί η ζωή αυτή είναι. Αλλιώς θα πρέπει να έμπαινα σε τελείως διαφορετικά μονοπάτια και που δεν τα θέλω αλλά και που δεν μου πηγαίνουν», είπε επίσης, ο Θάνος Καληώρας στην εκπομπή της Ναταλίας Γερμανού στον Alpha.

