Αθηνά Οικονομάκου: Σαν μητέρα είμαι παρούσα με την κυριολεκτική και με τη μεταφορική σημασία της λέξης

Στις αλλαγές που έφερε η μητρότητα στη ζωή και στην καθημερινότητα της αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, η Αθηνά Οικονομάκου στη νέα εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη που παραχώρησε αυτή την εβδομάδα στο περιοδικό «Hello» και την δημοσιογράφο Μαρία Κολλιάτσα.

Όπως ανέφερε η Αθηνά Οικονομάκου, βασικό της μέλημα είναι να βλέπει τα παιδιά της ευτυχισμένα. Ως μητέρα, θέλει να κάνει τα πάντα ώστε ο γιος και η κόρης της να αποκτήσουν όλα τα αναγκαία εφόδια, για να μπορέσουν όταν μεγαλώσουν να εκπληρώσουν μια σειρά από όνειρα και στόχους.

Προσθέτει πως η δική της ευτυχία είναι απαραίτητη, για να είναι πιο αποδοτική και απέναντι στα παιδιά της. «Ένας ευτυχισμένος γονιός μπορεί να μεγαλώσει και πιο ευτυχισμένα παιδιά» λέει χαρακτηριστικά η ηθοποιός.

Πόσο σας άλλαξε η μητρότητα και ποιες είναι οι προτεραιότητες σας σε σχέση με τα παιδιά σας; Υπάρχει κάποιο επίθετο που θα μπορούσε να σας χαρακτηρίζει;

Η μητρότητα δεν με άλλαξε απλώς, με επανατοποθέτησε. Με έκανε να δω τον εαυτό μου πιο καθαρά, να καταλάβω τι έχει πραγματικά αξία και τι όχι. Με έφερε αντιμέτωπη με μένα, με τις αντοχές μου, με τα όρια μου, αλλά και με μια πλευρά αγάπης που δεν ήξερα ότι υπάρχει.

Οι προτεραιότητες μου πια είναι πολύ ξεκάθαρες. Δεν αφορούν μόνο το να είναι καλά τα παιδιά μου, αλλά και το πως μεγαλώνουν. Επιθυμώ να νιώθουν ασφάλεια, να έχουν αυτοπεποίθηση, να μεγαλώνουν ελεύθερα, αλλά και να διαθέτουν αξίες και όρια. Αν θα έπρεπε να περιγράψω τον εαυτό μου ως μητέρα, θα έλεγα ότι είμαι παρούσα, με την κυριολεκτική και με τη μεταφορική σημασία της λέξης.

Ποιο είναι το κύριο μέλημα σας ως μητέρας προκειμένου να είναι ευτυχισμένα τα παιδιά σας;

Το βασικό μου μέλημα δεν είναι απλώς να είναι ευτυχισμένα με την έννοια της στιγμής, αλλά να έχουν τα εφόδια ώστε να μπορούν να σταθούν στη ζωή τους, να πατούν γερά στα πόδια τους. Παράλληλα, πιστεύω ότι τα παιδιά καθρεφτίζουν τους γονείς τους. Δηλαδή, αν ένας γονιός είναι καλά, ισορροπημένος και συνδεδεμένος με τον εαυτό του, αυτό περνά και στα παιδιά.

Οπότε, για μένα είναι σημαντικό να φροντίζω και τον εαυτό μου – γιατί τελικά ένας ευτυχισμένος γονιός μπορεί να μεγαλώσει και πιο ευτυχισμένα παιδιά. Από εκεί και πέρα, θέλω να μεγαλώνουν σε ένα περιβάλλον όπου μπορούν να εκφράζονται ελεύθερα, αλλά και να μάθουν να διαχειρίζονται τις δυσκολίες. Δεν μπορείς να τα προστατεύσεις από όλα, αλλά μπορείς να τους δώσεις τα εργαλεία για να μάθουν να προχωρούν.