Ιωάννα Λίλη για Γωγώ Μαστροκώστα: Δεν περίμενα αυτό το πράγμα να την νικήσει, ήταν μία μαχήτρια

«Περίμενα να σηκωθεί, όπως είχε ξεπεράσει και την κατάσταση του καρκίνου» ανέφερε μεταξύ άλλων η Ιωάννα Λίλη
Γωγώ Μαστροκώστα και Ιωάννα Λίλη / NDPPHOTO / ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ
Ιωάννα Λίλη και Γωγώ Μαστροκώστα ξεκίνησαν μαζί από τον χώρο του μόντελινγκ και της τηλεόρασης πριν από δεκαετίες και είχαν αναπτύξει μια ισχυρή φιλία στο πέρασμα των χρόνων. Η είδηση του θανάτου της 56χρονης συνέτριψε τη φίλη της. Όπως ανέφερε το πρωί της Δευτέρας στην εκπομπή «Buongiorno» του Mega, πίστευε ότι στο τέλος η πρώην γυμνάστρια θα έβγαινε νικήτρια.

Η Ιωάννα Λίλη χαρακτήρισε τη Γωγώ Μαστροκώστα «μαχήτρια» στο ταξίδι της ζωής της. Φρόντιζε να μαθαίνει για την πορεία της υγείας της και προσευχόταν για ένα θαύμα. Η τραγική είδηση την σόκαρε, με το μυαλό της πλέον να βρίσκεται στην 18χρονη κόρη και τον σύζυγό της, Τραϊανό Δέλλα. 

«Είναι πολύ στενάχωρο. Δεν μπορώ και εγώ ακόμα να το συνειδητοποιήσω. Τα θερμά του συλλυπητήρια στην οικογένεια, στην κόρη της Βικτώρια. Γνώριζα την κατάστασή της και μάθαινα πολύ συχνά από τον Σιανίδη για την κατάσταση της, ρωτούσα για το πώς ήταν, στεναχωριόμουν και περίμενα να γίνει ένα θαύμα» είπε η Ιωάννα Λίλη.

«Περίμενα να σηκωθεί, όπως είχε ξεπεράσει και την κατάσταση του καρκίνου, γιατί πάντα ξεπερνούσε την οποιαδήποτε φάση της ζωής της, γιατί ήταν μία μαχήτρια, μαχήτρια ζωής. Ήξερα ότι η Γωγώ μπορούσε να το παλέψει, δεν περίμενα αυτό το πράγμα να την νικήσει», πρόσθεσε για τον θάνατο της φίλης της.

Η Γωγώ Μαστροκώστα έχει επιλέξει όλα αυτά τα χρόνια να κρατά χαμηλούς τόνους για την προσωπική της ζωή και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει, μακριά από τη δημοσιότητα. Το ίδιο έκανε και το τελευταίο διάστημα, παρά το γεγονός ότι εδώ και καιρό είχε γίνει γνωστό ότι περνάει δύσκολες στιγμές.

