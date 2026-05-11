BAFTA 2026: Ο Γκρεγκ Ντέιβις αποθεώνεται για την παρουσίαση των βραβείων – «Δεν προσπάθησε υπερβολικά, ήταν τέλειος»

Διθυραμβικά σχόλια απέσπασε ο Γκρεγκ Ντέιβις για τον ρόλο του ως παρουσιαστής στα φετινά βραβεία BAFTA, με τους τηλεθεατές να τον επαινούν για την «εξαιρετική δουλειά» του.

Το «Adolescence» αναδείχθηκε ο μεγάλος νικητής στα φετινά τηλεοπτικά Βραβεία BAFTA, επισφραγίζοντας την εξαιρετική πορεία της δραματικής σειράς των Στίβεν Γκράχαμ και Τζακ Θορν. Ο 57χρονος πρωταγωνιστής του The Inbetweeners, ανέβηκε στη σκηνή του Royal Festival Hall για να παρουσιάσει τη λαμπερή βραδιά, στην οποία έδωσαν το «παρών» κορυφαίες προσωπικότητες της τηλεόρασης.

Την περσινή διοργάνωση είχε παρουσιάσει ο Άλαν Κάμινγκ, όμως φέτος τη θέση ανέλαβε ο Ντέιβις, κερδίζοντας ενθουσιώδη αποδοχή – ιδιαίτερα για το εναρκτήριο σκετς του.

Το σκετς, που παρουσίαζε μια ιστορική αναδρομή στην τηλεόραση, έδειξε τον Ντέιβις σε εξαιρετική φόρμα, με έναν θεατή να γράφει στο X:

«Ο Γκρεγκ Ντέιβις κυριαρχεί στο opening των BAFTA σαν αφεντικό, καλύπτοντας όλη την ιστορία της τηλεόρασης».

Άλλοι χρήστες έγραψαν χαρακτηριστικά: «Ο καλύτερος παρουσιαστής που είχαν ποτέ τα BAFTA», «Είναι ακριβώς αυτό που χρειαζόμασταν», «Δεν προσπάθησε υπερβολικά και ήταν απολαυστικός», «Μπορεί να παρουσιάζει τα BAFTA κάθε χρόνο;»

Πολλοί θεατές τόνισαν επίσης ότι η παρουσίασή του είχε φυσικότητα και χιούμορ, με έναν χρήστη να σημειώνει πως «δεν υπάρχει αντίστοιχός του σε άλλα τηλεοπτικά βραβεία».

Η αποκάλυψη για το Ozempic και η απώλεια βάρους

Παράλληλα, ο Γκρεγκ Ντέιβις αποκάλυψε πρόσφατα ότι χρησιμοποίησε το φάρμακο απώλειας βάρους Ozempic, το οποίο του προκάλεσε απρόσμενες παρενέργειες.

Όπως είπε σε συνέντευξή του στους Times, έχασε σχεδόν 19 κιλά, αλλά δεν ένιωσε άνετα με την αλλαγή:

«Έχασα πολύ βάρος, αλλά δεν μου άρεσε, ένιωθα λίγο αποστεωμένος», ανέφερε.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι, παρότι σταμάτησε τη χρήση του φαρμάκου και πήρε ξανά βάρος, η όρεξή του δεν επέστρεψε ποτέ στα προηγούμενα επίπεδα:

«Δεν μπορώ να τρώω όπως παλιά», είπε χαρακτηριστικά.

