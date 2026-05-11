Η Ζέτα Μακρυπούλια θα παίξει για πρώτη φορά στην Επίδαυρο

Η Ζέτα Μακρυπούλια έχει μία μακροχρόνια πορεία στο θέατρο, την τηλεόραση και τον κινηματογράφο. Ήρθε, λοιπόν, η στιγμή για την όμορφη ηθοποιό να παίξει και στην Επίδαυρο.

Τη σχετική είδηση έκανε γνωστή ο Άρης Καβατζίκης μέσω της εκπομπής «Buongiorno» το πρωί της Δευτέρας (11.05.2026). Όπως αποκάλυψε ο δημοσιογράφος η Ζέτα Μακρυπούλια μόλις το προηγούμενο Σαββατοκύριακο έκλεισε συμφωνία να βρίσκεται στη νέα παράσταση του Νίκου Καραθάνου, η οποία δεν είναι άλλη από την «Ειρήνη» του Αριστοφάνη.

Σημειώνεται ότι αυτή είναι η πρώτη φορά που η ηθοποιός και παρουσιάστρια του «Ρουκ Ζουκ» θα βρεθεί στο σπουδαίο αρχαίο θέατρο, που αποτελεί μεγάλο όνειρο για πολλούς καλλιτέχνες.

Η Ζέτα Μακρυπούλια θα συμμετάσχει στην αριστοφανική κωμωδία «Ειρήνη», σε σκηνοθεσία του Νίκου Καραθάνου, στις 24 και 25 Ιουλίου, ενώ στη συνέχεια η παράσταση θα πραγματοποιήσει καλοκαιρινή περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Η ένταξή της στο καστ προέκυψε πρόσφατα, έπειτα από την αποχώρηση άλλης ηθοποιού.

«Λοιπόν, ας χαρούμε μαζί της για το επόμενο επαγγελματικό της βήμα, γιατί δεν είναι μόνο μια αποκλειστική είδηση που θα ακουστεί για πρώτη φορά εδώ στο πρωινό, είναι μαζί και ένα, θα έλεγα, επαγγελματικό επίτευγμα ζωής. Λοιπόν, η Ζέτα δούλεψε πολύ… και επειδή τα τελευταία χρόνια της ζωής της συνάντησε τον Νίκο τον Καραθάνο, έκαναν μια δουλειά μαζί στο Εθνικό, το “Μια Νύχτα στην Επίδαυρο”, τώρα παίζει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά το “Τζένη Τζένη”. Το νέο βήμα λοιπόν, που έκλεισε μόλις το περασμένο Σαββατοκύριακο… Λοιπόν, η Ζέτα θα είναι στην παράσταση “Ειρήνη”, του Αριστοφάνη, που θα σκηνοθετήσει ο Νίκος Καραθάνος στην Επίδαυρο, 24 και 25 Ιουλίου. Το καστ είχε ανακοινωθεί…

Του Αριστοφάνη βεβαίως. Η αριστοφανική “Ειρήνη”», δήλωσε ο Άρης Καβατζίκης.

«Θα παίξει για πρώτη φορά στην Επίδαυρο», διευκρίνισε στη συνέχεια ο δημοσιογράφος για τη Ζέτα Μακρυπούλια.