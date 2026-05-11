Metallica: «Ένα τεράστιο ευχαριστώ στην #MetallicaFamily στην Ελλάδα – Νέο ρεκόρ προσέλευσης»

Πάνω από 90.000 άτομα βρέθηκαν στο ΟΑΚΑ το σαββατόβραδο (09.05.2026) όπου οι Metallica έδωσαν την ψυχή της. Οι θρύλοι της metal προκάλεσαν για ακόμη μία φορά ντελίριο στο ελληνικό κοινό τους, 16 χρόνια μετά την τελευταία τους εμφάνιση στην Ελλάδα.

«Ένα τεράστιο ευχαριστώ στην #MetallicaFamily στην Ελλάδα» ήταν το μήνυμα των Metallica μετά την ιστορική βραδιά στο ΟΑΚΑ και τον πρώτο τους σταθμό της παγκόσμιας περιοδείας «M72 World Tour».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αναλυτικά η ανακοίνωσή τους:

«Ουάου!! Ένα τεράστιο ευχαριστώ στην #MetallicaFamily στην Ελλάδα που σημείωσε νέο ρεκόρ προσέλευσης το Σάββατο το βράδυ στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας! Πάνω από 90.000 από εσάς βρεθήκατε εκεί και πιστέψτε μας… το νιώσαμε! Δεν θα μπορούσαμε να σκεφτούμε καλύτερο τρόπο για να ξεκινήσουμε αυτό το μέρος της Παγκόσμιας Περιοδείας #M72».

Η νύχτα θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη των δεκάδων χιλιάδων φίλων της metal μουσικής που κατέκλυσαν το Ολυμπιακό Στάδιο. Οι Metallica πρόσφεραν ένα οπτικοακουστικό υπερθέαμα που ξεπέρασε κάθε προσδοκία.