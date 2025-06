Beyoncé και Jay-Z τραγούδησαν μαζί στην σκηνή μετά από 7 χρόνια: Απέφυγαν τις αναφορές στον Kanye West

Με το στόμα ανοιχτό έμειναν όσοι απόλαυσαν από κοντά την τρίτη και τελευταία συναυλία της Beyoncé στο Stade de France στο Saint-Denis της Γαλλίας. Χωρίς να το περιμένει κανείς, στην σκηνή ανέβηκε ο σύζυγός της και ράπεζ, Jay-Z.

Χθες το βράδυ (22.06.2025) η Beyoncé ολοκλήρωσε και επίσημα το ευρωπαϊκό σκέλος της περιοδείας της «Cowboy Carter», κάνοντας την έκπληξη στους θαυμαστές της να τραγουδήσει μαζί με τον Jay-Z κάποιες από τις επιτυχίες τους.



Αυτή ήταν η πρώτη φορά που το ζευγάρι εμφανίστηκε μαζί στη σκηνή μετά από 7 χρόνια. Τελευταία φορά που εμφανίστηκαν μαζί ήταν το 2018, στο πλαίσιο της κοινής τους περιοδείας «On The Run II».

Μαζί ερμήνευσαν το ντουέτο του «Crazy In Love» και το «N***** In Paris» του Jay-Z. Στο δεύτερο τραγούδι αφαιρέθηκε κάθε αναφορά στον αμφιλεγόμενο πρώην συνεργάτη του Jay-Z, τον ράπερ Kanye West.

O Jay-Z έφυγε από τη σκηνή και η Beyoncé συνέχισε να τραγουδά τις επιτυχίες της «Drunk In Love» και «Partition».

Λίγες μέρες πριν από την εμφάνιση – έκπληξη του Jay-Z, η Beyoncé εξέπληξε τους θαυμαστές της στον ίδιο χώρο, φέρνοντας μαζί τη Miley Cyrus για να ερμηνεύσουν τη συνεργασία τους «II Most Wanted» για πρώτη φορά.

Be for REAL look at that INSANE energy from the crowd!!! PARIS y’all won. Period. Nobody’s topping what just went down. #Beyonce #JayZ #CowboyCarterTour #ParisNight3 #paris #saintdenis #stadedefrance #UnmatchedEnergy #LegendaryNight pic.twitter.com/ye7ZPnKPBe