Μιχάλης Stavento και Evangelia ένωσαν τις δυνάμεις τους στο τραγούδι «Γλυκό μεθύσι»

O Mιχάλης Κουινέλης συνεργάστηκε με την Evangelia στο τραγούδι «Γλυκό Μεθύσι», που κυκλοφορεί από τη Minos EMI, a Universal Music Company, μαζί με το επίσημο music video.

Το κομμάτι έχει ενταχθεί στο νέο άλμπουμ του Μιχάλη Κουινέλη (Stavento), με τίτλο «10 Λέξεις». Το «Γλυκό Μεθύσι» είναι ένα σύγχρονο τραγούδι με έντονα ελληνικά στοιχεία, που παντρεύει τη χαρακτηριστική αισθητική του Stavento με τη διεθνή αύρα και τη δυναμική ερμηνεία της Evangelia.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τη μουσική και τους στίχους υπογράφει ο ίδιος ο Stavento , διατηρώντας το προσωπικό του αποτύπωμα. Το music video έρχεται να συμπληρώσει ιδανικά την ανανεωμένη εκδοχή του τραγουδιού, υπό τη σκηνοθετική κατεύθυνση του Bodega.

Ένα video clip που αναδεικνύει τη διαχρονικότητα του τραγουδιού καθώς και την έντονη παρουσία του Μιχάλη Stavento στη μουσική βιομηχανία. Πλάνα του από την πολυετή πορεία του και τις συνεργασίες του εναλλάσσονται με τον ιδανικότερο τρόπο, ενώ η Evangelia συμπληρώνει το παζλ.

Μάλιστα, ο Μιχάλης Stavento στο τέλος του video clip αναφέρει: «Πέρασαν 21 χρόνια και νιώθω τεράστια ευγνωμοσύνη που στέκομαι ακόμα πλάι σας κι εσείς πλάι μου… που ζήσαμε τόσα πολλά μέσα από τα τραγούδια και τα διάφορα ανταμώματά μας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό… και κυρίως που μεγαλώνουμε παρέα. Σας ευχαριστώ».