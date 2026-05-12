Biased Beast: Είδα μπροστά μου τον θάνατο πολλές φορές, αυτοκτονίες στο μετρό που με στιγμάτισαν

Ο Biased Beast βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «The 2night Show» και μίλησε για μια σειρά από τραυματικές εμπειρίες που είχε στο παρελθόν, όταν ζούσε στη Νέα Υόρκη, την απόφαση που πήρε να φύγει από την Κύπρο για να σπουδάσει υποκριτική στις ΗΠΑ, αλλά και στην παρουσία του στο «YFSF» του ΑΝΤ1.

Ο Biased Beast ανέφερε στο «The 2night Show» ότι: «Ήθελα να γίνω δικηγόρος, το είχα με το λέγειν και είχα έντονο το αίσθημα της δικαιοσύνης. Πάντα και στην τάξη αν γινόταν κάτι τα έβαζα με τους καθηγητές ή τους διευθυντές. Στα 14-15 έδωσα πόνο και άρχισα με τα θέατρα, τις παραστάσεις, να σκηνοθετώ, να γράφω. Είχα δει στην Κύπρο το “Λεωφορείο ο Πόθος” και με άγγιξε πολύ αυτή η παράσταση. Όταν πήγαινα σε ένα θέατρο, η μυρωδιά του θεάτρου δεν περιγράφεται…».

Όσον αφορά τις σπουδές του, δήλωσε πως «Πήγα στη δραματική σχολή Stella Adler, στην Αμερική. Στην αρχή πήγα στο Λονδίνο και έκανα ακροάσεις σε όλες τις σχολές, από τα 17 μου. Με πήραν αλλά ήθελα κάτι πιο άγριο. Στην Αμερική πήγαινα στη σχολή το βράδυ και έτσι ήταν φθηνή. Δεν πήγαινα με τους μεγάλους, το πρωί, που η φοίτηση ήταν 4 χρόνια. Πήγα για 2 χρόνια, περισσότερες ώρες, το βράδυ. Οι πραγματικοί ηθοποιοί είναι αυτοί που προσπαθούν να βρουν δουλειές τη μέρα και το βράδυ φοιτούν. Το πρωί δούλευα κυρίως ως φωτογράφος αλλά και ως σερβιτόρος. Παντού. Πήγα σε πάμπλουτους γάμους».

Σε άλλο σημείο αποκάλυψε, τι σημαίνει το καλλιτεχνικό του όνομα: «Η μετάφραση του “Biased” είναι “προκατειλημμένος”. Αυτά που πιστεύω, τα πιστεύω πολύ. Θετική προκατάληψη, ότι αξίζει η προσωπική ελευθερία στον κάθε άνθρωπο, η αγάπη, ότι δέχομαι μόνο αγάπη και όχι κάτι άλλο. Το “Beast” προκύπτει επειδή θα ήθελα να είμαι Beast στη ζωή μου. Ξεκίνησα και ήταν λίγο πιο δύσκολα τα πράγματα. Δυσκολεύτηκα να βρω την ταυτότητά μου και προσωπικά και στην καριέρα μου. Ήθελα να βάλω στον εαυτό μου έναν υψηλό πήχη, ότι θα νιώθω σαν ένα θηρίο που δεν μπορεί να δαμάσει κανείς» δήλωσε αρχικά ο γνωστός καλλιτέχνης.

Στη συνέχεια, ο Biased Beast υπογράμμισε ότι «Το αστείο στη Νέα Υόρκη είναι ότι δεν κρύβουν τις κακές συνήθεις, όπως σε άλλες χώρες. Εκεί είναι όλα ανοιχτά και αυτό έχει μια ελευθερία, γιατί δεν είναι τόσο ταμπού και δεν το φοβάσαι. Απλά λες: “Κάνε πιο πέρα” ή “Φεύγω εγώ”. Βεβαίως υπάρχουν κακές παρέες, απλά είχα παρατηρήσει ότι όλος αυτός ο κόσμος ήταν πονεμένος. Πολλούς αν μπορούσα να τους βοηθήσω με την παρουσία μου, με το να μην κάνουν μια δόση όσο είναι μαζί μου, το έκανα. Άλλες φορές που ήταν πιο άγρια τα πράγματα, αποχωρούσα».

«Στη Νέα Υόρκη έχω σκοτεινές ιστορίες. Έχω βιώσει πολλούς θανάτους. Είδα μπροστά μου τον θάνατο πολλές φορές, στο μετρό, από ποδηλάτη που τον πάτησαν… Στην πόλη εκεί τα βλέπεις όλα. Οι αυτοκτονίες στο μετρό… Πολύς κόσμος βάζει τέλος στη ζωή του, εκεί. Εκείνο με στιγμάτισε πολύ και πήγα σε ψυχολόγο. Ήθελα να το αποδομήσω, να το καταλάβω πόσο εύθραυστη είναι αυτή η ζωή και πώς φεύγει στο δευτερόλεπτο. Έζησα και αστεία στο μετρό, γιατί είναι ένα τσίρκο. Από χορευτές, ζογκλέρ, ανθρώπους που ζητάνε χρήματα και το αστείο είμαστε εμείς που καθόμαστε και δεν αντιδρούμε» επεσήμανε ο Biased Beast.

Επιπλέον, ο Biased Beast ανέφερε ότι «Έχω κάνει Drag. Είναι η “Bi Bi”, η ιστορία μιας γνωστής του εξωτερικού, η οποία τώρα έχει πέσει λίγο. Τα είχε μπλέξει με έναν όμορφο Έλληνα ο οποίος την απογοήτευσε. Το τραγούδι ονομάζεται “Break your feet”, του έσπασε τα πόδια, την κατηγορούν και πρέπει να έρθει στην Ελλάδα για να πάει στη δίκη. Έχει πλάκα γιατί είναι μέσα στα νεύρα, φοράει περούκες, ακριβά ρούχα. Είχε πολύ πλάκα γιατί το γυρίσαμε στην Αθήνα, ήμουν ντυμένος γυναίκα και οι αντιδράσεις του κόσμου, το πώς το βίωσε ο κόσμος στο κέντρο της Αθήνας, μου έμαθε πολλά».

«Λειτουργεί με φοβία, με ενδιαφέρον και αυτό που μου έκανε περισσότερο εντύπωση είναι ότι περίμενα τους άντρες να είναι κάπως. Αυτοί κάπως γούσταραν και οι γυναίκες είχαν εναντιωθεί λίγο» είπε καταληκτικά.