Δήμητρα Αλεξανδράκη: Ο Κώστας Τσουρός δεν έχει επικοινωνήσει μαζί μου και δε θέλω να το κάνει

Πρόσφατα η Δήμητρα Αλεξάνδρακη αποκάλυψε ένα συμβάν που είχε γίνει με πρωταγωνίστρια την ίδια και τον Κώστα Τσουρό, που στάθηκε αφορμή ώστε να μη θέλει να βλέπει στα μάτια της τον γνωστό παρουσιαστή.

Το όμορφο μοντέλο μιλώντας στην εκπομπή «Breakfast@Star» αποκάλυψε ότι τα όσα είχε αποκαλύψει είναι αλήθεια και ότι ο Κώστας Τσουρός δεν έχει επικοινωνήσει μαζί της. Τα όσα είπε η Δήμητρα Αλεξανδράκη προβλήθηκαν το πρωί της Δευτέρας (11.05.2026).

«Δεν λέω ψέματα, δεν είμαι ένας άνθρωπος… Νομίζω με έχετε συνηθίσει να λέω ψέματα;

Δεν έχει επικοινωνήσει μαζί μου (σ.σ. ο Κώστας Τσουρός) και δε θέλω να το κάνει. Δύο μήνες μετά από αυτό που κάνανε με πήραν τηλέφωνο και με θέλανε για κάποια δήλωση, δεν θυμάμαι ακριβώς τι ήταν το θέμα και για να μου ζητήσουν τότε συγγνώμη… Ε, τι να το κάνω;», είπε η Δήμητρα Αλεξανδράκη.

«Για μένα, ο συγκεκριμένος παρουσιαστής είναι ασέβαστος και γι’ αυτό το λόγο δεν θα ‘πρεπε να υπάρχει στην ελληνική τηλεόραση. Πριν κάποια χρόνια που ήταν στην εκπομπή της Ελεονώρας Μελέτη, μ’ είχανε βγάλει μία σύνδεση live, οπότε όταν βγήκα, μ’ ειρωνευόντουσαν, γελάγανε, με φέραν σε πάρα πολύ δύσκολη θέση», είχε πει η Δήμητρα Αλεξανδράκη για τον Κώστα Τσουρό.