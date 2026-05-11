Η Χριστίνα Παππά ξεκαθαρίζει: Δεν υπήρξε καμία πρόταση γάμου, δεν έχω καν σύντροφο

Πρόσφατα, η Χριστίνα Παππά ταξίδεψε στις Φιλιππίνες και ανέβασε στα social media εικόνες από μια παραμυθένια πρόταση γάμου, η οποία όμως δεν αφορούσε εκείνη. Ωστόσο, πολύ μπερδεύτηκαν και νόμιζαν ότι η γνωστή ηθοποιός… παντρεύεται!

Η Χριστίνα Παππά σε πρόσφατη συνέντευξη που παραχώρησε στο Λοιπόν και στον Παναγιώτη Βαζαίο αναφέρθηκε στην παρεξήγησε που είχε γίνει, εξηγώντας τι ακριβώς συνέβη κατά τη διάρκεια του εξωτικού ταξιδιού της, που άναψε φωτιές και φούντωσε τις φήμες περί γάμου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σημειώνεται ότι όλα ξεκίνησαν από μία ανάρτηση που έκανε η Χριστίνα Παππά, στην οποία φαίνεται με λευκό φόρεμα, μπροστά σε ένα σκηνικό με μπαλόνια που σχημάτιζαν τη φράση «Marry me» και ένα «Yes i do» από κάτω.

View this post on Instagram A post shared by Christina Pappa (@pappachristina)

«Είχα ταξιδέψει στις Φιλιππίνες και στο ξενοδοχείο όπου έμενα κατέβηκα τυχαία σε έναν χώρο που ήταν στολισμένος για γάμο. Φορούσα ένα λευκό φόρεμα, όχι νυφικό φυσικά και έβγαλα κάποιες φωτογραφίες μπροστά στα λουλούδια και τη διακόσμηση. Στη συνέχεια τις ανέβασα στα social media, όπως κάνουμε όλοι, με διάφορα hashtags. Κάπως έτσι ξεκίνησε όλη αυτή η ιστορία και άρχισαν να γράφονται πράγματα που δεν είχαν καμία σχέση με την πραγματικότητα.

Δεν υπήρξε καμία πρόταση γάμου. Πώς θα μπορούσε άλλωστε, αφού δεν έχω καν σύντροφο; Η αλήθεια είναι ότι γέλασα πολύ με όλο αυτό, γιατί ήταν εντελώς υπερβολικό. Από την άλλη, όμως, χάρηκα και για τις όμορφες ευχές που μου έστειλε ο κόσμος, γιατί το έκαναν με καλή πρόθεση», δήλωσε στη συνέντευξή της η Χριστίνα Παππά για το ζήτημα.