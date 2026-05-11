Tζένη Κατσίγιαννη: 4.000 άτομα διασκέδασαν με το «Πες μου Πως σε λένε» σε συναυλία της στο Γαλάτσι 

Τη μεγάλη αγάπη του κόσμου, για μια ακόμη φορά, βίωσε το βράδυ του Σαββάτου, η Τζένη Κατσίγιαννη. Η δημοφιλής ερμηνεύτρια, έδωσε το δυναμικό παρών της, στη μεγάλη συναυλία που διοργάνωσε η ποδοσφαιρική ομάδα «Νίκη Γαλατσίου», όπου μαζί με τον Γιάννη Κατσίγιαννη, τον Ματθαίο Γιαννούλη και άλλους, προκάλεσαν το αδιαχώρητο κόσμου, στα Ολυμπιακά Ακίνητα στο Γαλάτσι.



Η Τζένη Κατσίγιαννη ανέβασε το θερμόμετρο της διασκέδασης στα ύψη. Μάλιστα, περίπου 4.000 κόσμος διασκέδασε όταν ερμήνευε την νέα της μεγάλη επιτυχία, «Πες μου πως σε λένε», που μέσα σε χρόνο dt κατάφερε να αγαπηθεί από τον κόσμο και να γίνει viral, με περισσότερες από 55.000 αναδημοσιεύσεις βίντεο στο Tik Tok και εκατομμύρια προβολές σε social media, youtube και ψηφιακές πλατφόρμες.

Η Τζένη Κατσίγιαννη έγινε ένα τον κόσμο, με δυναμικό το στοιχείο της νεολαίας, που έσπευσαν να ανέβουν στην σκηνή και να το χορέψουν μαζί της, ενώ η φωνή της, ενώθηκε με άλλες 4.000, που διασκέδασαν στον ρυθμό του «Πες μου πως σε λένε» και όχι μόνο.

«Χθες το βράδυ, το Γαλάτσι, γέμισε αγάπη, τραγούδι, και απίστευτη ενέργεια. Σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου, για την παρουσία, τη στήριξη, και τη φωνή σας, σε κάθε τραγούδι. Τέτοιες βραδιές μένουν αξέχαστες και χαρούμενες», έγραφε η ανάρτηση της Τζένης Κατσίγιαννη στα social media, μετά το τέλος της εκρηκτικής βραδιάς στο Γαλάτσι.