Η Αμαλία Κωστοπούλου έγινε 29 ετών: Σε ευχαριστώ Θεέ μου για αυτή την γεμάτη και όμορφη ζωή

Η Αμαλία Κωστοπούλου, μία από τις αγαπημένες κόρες του Πέτρου Κωστόπουλου και της Τζένη Μπαλατσινού, έχει χτίσει τη δική της ονειρεμένη ζωή στην Αμερική, στο πλευρό του συζύγου της, Τζέικ Μέντγουελ.

Η πανέμορφη κοπέλα γεννήθηκε στις 11 Μαΐου 1997 και τη Δευτέρα (11.05.2026) έγινε 29 ετών. Η Αμαλία Κωστοπούλου έκανε μία συγκινητική ανάρτηση για την ξεχωριστή αυτή ημέρα της ζωής της.

Μάλιστα, υπογράμμισε ότι έχει μία γεμάτη και όμορφη ζωή και ευχαρίστησε τον Θεό για όσα έχει αποκτήσει ως τώρα.

«Κράτα με πιο σφιχτά και πήγαινε λίγο πιο αργά. Οι λέξεις δεν φτάνουν καν να καλύψουν την ευγνωμοσύνη μου. Σε ευχαριστώ Θεέ μου για αυτή την γεμάτη και όμορφη ζωή. 29. Είμαι έτοιμη», έγραψε στα αγγλικά στην ανάρτηση που έκανε για τα γενέθλιά της η Αμαλία Κωστοπούλου.

Υπενθυμίζεται, ότι το ζευγάρι παντρεύτηκε με πολιτικό γάμο στις ΗΠΑ και σχεδιάζει μέσα στο 2026 να τελέσει και τον θρησκευτικό γάμο στην Ελλάδα.

«Το έχω δει το νυφικό σε φωτογραφία. Απ’ ό,τι ξέρω είναι πολύ μακρύ. Μόνο αυτό. Θα γίνει μια τελετή. Γιατί ο γάμος έγινε, έχουν παντρευτεί τα παιδιά. Εγώ θα παραδώσω τη νύφη, ποιος θα το κάνει; Ο μπαμπάς θα πάει», είχε δηλώσει για τον γάμο της κόρης του, Αμαλίας Κωστοπούλου ο Πέτρος Κωστόπουλος.