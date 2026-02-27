Συμβαίνει τώρα:
Lifestyle

Δανάη Παππά: «Μπορείτε να γράψετε ό,τι θέλετε για μένα, με την υγεία μου όμως δε θέλω να παίζει κανένας»

«'Ηταν πολύ τρομακτικό το ότι με παίρναν τηλέφωνο να ρωτήσουν αν ζω ή πόσο καιρό έχω ακόμα», παραδέχτηκε η ηθοποιός
παππά
Δανάη Παππά / NDPPHOTO / ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ

Στις τηλεοπτικές κάμερες έκανε δηλώσεις χθες το βράδυ (26/2/2026) η Δανάη Παππά στο Θέατρο Πειραιώς 131, με την νεαρή ηθοποιό να απαντάει σε ερωτήσεις που αφορούν την υγεία της, ενώ εξέφρασε και την ενόχλησή της για τα δημοσιεύματα που αφορούσαν αυτό το θέμα.

«Υπήρχε μία περίοδος στην οποία με ενοχλούσανε πάρα πολύ τα σχόλια γενικότερα, και το πόσο εύκολα μπορεί κάποιος να έχει άποψη για σένα. Οπότε, από ένα σημείο και μετά, επειδή με ενοχλούσανε πάρα πολύ κάποια πράγματα που διάβαζα, σταμάτησα και τώρα δεν έχω ιδέα τι γίνεται», είπε αρχικά η ηθοποιός, Δανάη Παππά, στους δημοσιογράφους.

«Δεν θέλω καθόλου να συζητήσω αυτό το δημοσίευμα με την υγεία μου. Δηλαδή μπορείτε να γράψετε ό,τι θέλετε για μένα, θα δεχτώ να μου “φορτώσετε” οποιαδήποτε σχέση, οποιονδήποτε τσακωμό, οτιδήποτε. Με την υγεία μου, πραγματικά το ζητάω σαν χάρη, δεν θέλω να παίζει κανένας και με κανενός την υγεία, έτσι; Όχι μόνο με τη δική μου», απαντά η ηθοποιός εμφανώς ενοχλημένη.

«Απλά επειδή συνέβη και με πήραν πάρα πολλά τηλέφωνα… ήταν πολύ τρομακτικό το ότι με παίρναν τηλέφωνο να ρωτήσουν αν ζω ή αν… ή πόσο καιρό έχω ακόμα. Εκεί, κάπου όπα», σημειώνει κλείνοντας το θέμα η Δανάη Παππά.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Lifestyle
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
184
163
134
100
84
Lifestyle: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo