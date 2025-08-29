Δέσποινα Βανδή – Βασίλης Μπισμπίκης: Το φιλί στο στόμα σε συναυλία της τραγουδίστρας στα Χανιά

Δέσποινα Βανδή και Βασίλης Μπισμπίκης έκαναν διακοπές στην Κρήτη και λίγο πριν επιστρέψουν στην στην Αθήνα καθώς πλέον τρέχουν οι επαγγελματικές υποχρεώσεις τους, βρέθηκαν στα Χανιά. Το φιλί που αντάλλαξαν κατά τη διάρκεια συναυλίας της τραγουδίστριας δείχνει τον έρωτα που ζουν μαζί, τα τελευταία χρόνια.

Η Δέσποινα Βανδή τραγούδησε στα Χανιά και ο Βασίλης Μπισμπίκης, ήταν και αυτή τη φορά στο πλευρό της. Όταν η δημοφιλής καλλιτέχνιδα ερμήνευσε το κομμάτι «Ένα τσιγάρο διαδρομή», ο σύντροφός της την πλησίασε, την κοίταξε τρυφερά πιάνοντάς την από τη μέση και οι δυο τους αντάλλαξαν ένα φιλί που καταχειροκροτήθηκε.

Δεν είναι λίγες φορές που η Δέσποινα Βανδή έχει ακολουθήσει τον ηθοποιό σε γυρίσματα σειρών ή και στις περιοδείες των παραστάσεών του, για να τον στηρίξει και να περάσει χρόνο μαζί του όταν το επιτρέπει η δουλειά, όπως συμβαίνει και από την πλευρά του Βασίλη Μπισμπίκη.

Στην live εμφάνιση της καλλιτέχνιδας στα Χανιά, ο καλός της ήταν εκεί και η Δέσποινα Βανδή του αφιέρωνε επιτυχίες της. Το βίντεο με το φιλί τους, άρχισε να κάνει ταχύτατα τον γύρο των social media.

«Χαίρομαι πολύ που ήρθε στη ζωή μου ο Βασίλης, την φώτισε και είμαι ευτυχισμένη κοντά του. Όχι, δεν σκοπεύω να ανοίξω μαγαζί στην Κρήτη. Θέλουμε κάποια στιγμή με τον Βασίλη να φτιάξουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, γιατί είναι ένας τόπος που αγαπάμε», εξομολογήθηκε πρόσφατα η Δέσποινα Βανδή.

Για την επερχόμενη σεζόν, η Δέσποινα Βανδή φέρεται να έχει συμφωνήσει να εμφανίζεται στο ίδιο νυχτερινό κέντρο με τον Κωνσταντίνο Αργυρό. Όπως όλα δείχνουν οι δύο τραγουδιστές έχουν «κλειδώσει» τη συνεργασία τους, δύο χρόνια μετά το εκρηκτικό ντουέτο στα Mad Video Music Awards, το 2023 και η πρεμιέρα τους στο «Κέντρο Αθηνών» δρομολογείται για τις αρχές Νοεμβρίου.