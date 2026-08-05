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Δήμητρα Κολλά: Δεν αντιμετωπίζω τη δουλειά μου ως ψυχοθεραπεία

«Την έβλεπα περισσότερο ως ψυχοθεραπεία όταν ήμουν ερασιτέχνης στη σχολή ή όταν παρακολουθούσα σεμινάρια» εξηγεί η Δήμητρα Κολλά
NDP PHOTO
NDP PHOTO
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Τόσο στον ψυχοθεραπευτικό χαρακτήρα της τέχνης όσο και στην προσωπική της διαχείριση σε δύσκολες και τοξικές συνεργασίες αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, η Δήμητρα Κολλά στη συνέντευξη που έδωσε στο περιοδικό Λοιπόν και τον δημοσιογράφο Ανδρέα Θεοδώρου με αφορμή την παράσταση “Πετάει πετάει” στο θέατρο Αλέα.

Σε ερώτηση για το αν αυτή η δουλειά λειτουργεί ψυχοθεραπευτικά για εκείνη, η Δήμητρα Κολλά, απάντησε: «Όχι, δεν αντιμετωπίζω τη δουλειά μου ως ψυχοθεραπεία. Την έβλεπα περισσότερο ως ψυχοθεραπεία όταν ήμουν ερασιτέχνης στη σχολή ή όταν παρακολουθούσα σεμινάρια. Την ώρα της παράστασης, όμως, δεν πρέπει να κοιτάζω τον εαυτό μου. Βρίσκομαι εκεί για να λειτουργώ ως δίαυλος ώστε να περάσω στο κοινό τα συναισθήματα και όσα θέλει να εισπράξει από το έργο. Με τον εαυτό μου θα δουλέψω στις πρόβες, στα σεμινάρια ή σε άλλες στιγμές. Όχι πάνω στη σκηνή».

Σε ερώτηση για το αν έχει βρεθεί σε τοξική συνεργασία, η ίδια είπε:

«Ναι. Παντού υπάρχουν τοξικοί άνθρωποι. Ευτυχώς, αυτή την περίοδο δεν βιώνω κάτι τέτοιο. Όλα τα παιδιά είναι εξαιρετικά και έχουμε αγαπηθεί πολύ. Δυστυχώς, σχεδόν σε κάθε δουλειά υπάρχει κάποιος που – για τους δικούς του λόγους – λειτουργεί με αρνητικό πρόσημο.

Όταν το βίωσα πάντως, συνέχισα τη δουλειά μου όσο ήταν εφικτό. Πάνω απ’ όλα προσέχω να μην δώσω πάτημα σε έναν τέτοιο άνθρωπο, γιατί αυτό περιμένει. Από εκεί και πέρα, πολλές φορές βρίσκει μόνος του αφορμές για να νιώσει καλύτερα. Πλέον αντιλαμβάνομαι αρκετά εύκολα την ενέργεια και τις προθέσεις του άλλου και προσπαθώ να προστατεύσω τον εαυτό μου».

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