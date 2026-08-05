Ιωάννα Μαλέσκου: Στιγμές χαλάρωσης και βουτιές στη Μύκονο

Απολαμβάνει στο έπακρο το καλοκαίρι της η Ιωάννα Μαλέσκου, που βρίσκεται στη Μύκονο όπως φαίνεται σε βίντεο που δημοσίευσε στα social media.

Στα στιγμιότυπα που ανέβασε από τη Μύκονο στο Instagram η Ιωάννα Μαλέσκου, φορώντας ένα μαύρο μπικίνι κάνει τις βουτιές της σε πισίνα και χαμογελάει προς την κάμερα.

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Η παρουσιάστρια βρίσκεται αυτές τις ημέρες στο νησί των ανέμων, δείχνοντας στους διαδικτυακούς της φίλους την καθημερινότητα από τις διακοπές της.

Σε ένα από τα story της γράφει ήθελα να κάνω τη μοιραία τρομάρα μου.

Η Ιωάννα Μαλέσκου συνόδευσε τη δημοσίευσή της με το κομμάτι «Paradise» των Coldplay.