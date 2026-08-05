Ευγενία Σαμαρά: Η εντυπωσιακή υποβρύχια βουτιά – «Λίγες ώρες ακόμη Ελλάδα»

Στην παραλία βρέθηκε η Ευγενία Σαμαρά και ανέβασε στα social media της ένα εντυπωσιακό υποβρύχιο βίντεο στο οποίο κάνει snorkeling.

Η Ευγενία Σαμαρά καταδύεται κρατώντας την αναπνοή της και φορώντας μάσκα, ενώ σε κάποιο σημείο περνά κάτω από στενούς βράχους, παραμένοντας για αρκετά δευτερόλεπτα κάτω από το νερό.

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Οι εικόνες αυτές προκάλεσαν αντιδράσεις από κάποιους followers της που την χαρακτηρίζουν «ριψοκίνδυνη» προσθέτοντας ένας μάλιστα πως τον «με έπιασε η κλειστοφοβία μου».

Η ηθοποιός, πάντως, δεν αποκάλυψε πού έκανε τη βουτιά αλλά αρκέστηκε να δώσει ένα στίγμα για τις επόμενες διακοπές της γράφοντας στη λεζάντα του βίντεο «Under the sea, Για λίγες ώρες ακόμη Ελλάδα», άφησε να εννοηθεί πως οι διακοπές της στην Ελλάδα φτάνουν στο τέλος τους.