Βαρύ πένθος για την Υρώ Μανέ – Πέθανε η μητέρα της

Σε βαρύ πένθος βρίσκεται η αγαπημένη ηθοποιός Υρώ Μανέ, καθώς «έφυγε» από τη ζωή η μητέρα της.

Τη δυσάρεστη είδηση γνωστοποίησε ο Σπύρος Μπιμπίλας μέσα από ανάρτησή του στα social media, αποκαλύπτοντας πως ο θίασος της παράστασης «Ρωμαίος και Ιουλιέτα», που βρίσκεται στη Χίο, θα ανέβει κανονικά στη σκηνή, αφιερώνοντας τη βραδινή παράσταση στη μνήμη της μητέρας της Υρώ Μανέ.

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Η ανάρτησή του συγκίνησε τους διαδικτυακούς του φίλους, οι οποίοι έσπευσαν να εκφράσουν τα συλλυπητήριά τους στην Υρώ Μανέ και την οικογένειά της για τη μεγάλη απώλεια.

Ο Σπύρος Μπιμπίλας έγραψε χαρακτηριστικά:

«Σήμερα παίζουμε την παράστασή μας μαζί με ένα ανθρώπινο βαρύ πένθος. Όντας ο θίασός μας στη Χίο, έφυγε από τη ζωή η μητέρα της αγαπημένης μου φίλης Υρώς Μανέ και σήμερα θα παίξουμε, αφιερώνοντας την παράστασή μας “Ρωμαίος και Ιουλιέτα” στη μνήμη της Χιώτισσας κυρά Γεωργίας…

Αυτή είναι η πιο δύσκολη περίσταση για έναν ηθοποιό που σέβεται και το κοινό, για τη μοναδική προγραμματισμένη παράστασή μας στη Χίο. Κουράγιο, Υρώ… Είμαστε όλοι πλάι σου… Καλό ταξίδι στην αγαπημένη σου μητέρα, που θα μας βλέπει από τον ουρανό και θα χαμογελά…».