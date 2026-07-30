Δήμητρα Κολλά για metoo: «Πιστεύω πως θα δούμε ανθρώπους που καταγγέλθηκαν να επιστρέφουν στο θέατρο»

Η Δήμητρα Κολλά έδωσε συνέντευξη στο περιοδικό Λοιπόν και μίλησε για το κίνημα metoo και για την πιθανή καλλιτεχνική επάνοδο προσώπων που πρωταγωνίστησαν σ’ αυτό.

Η Δήμητρα Κολλά στην ερώτηση αν μετά την εμφάνιση του metoo μειώθηκαν αυτές οι συμπεριφορές είπε πως «όχι, δεν νομίζω ότι μειώθηκαν. Για ένα διάστημα αυτοί οι άνθρωποι προσπάθησαν να περιορίσουν τον εαυτό τους, αλλά μετά όλα ξεχάστηκαν. Είναι σαν τις κυβερνήσεις. Γίνεται κάτι, ο κόσμος σοκάρεται, μετά δεν αντιδρά και τελικά όλοι συνεχίζουν σαν να μη συνέβη τίποτα. Είναι τρέλα αυτό που συμβαίνει».

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Η ηθοποιός στη συνέχεια σχολίασε πως το κοινό ξεχνάει και θα δούμε ανθρώπους που καταγγέλθηκαν να επιστρέφουν «ναι, το πιστεύω. Και αυτό έχει να κάνει και με εμάς τους ίδιους. Πως μπορείς να είσαι δίπλα σε έναν άνθρωπο που έχει κάνει κακό σε παιδιά, όταν υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία; Δεν θέλω να πω ονόματα, αλλά δεν μπορώ να δικαιολογήσω κάποιον που έκανε όσα έκανε σε ανήλικα πρόσωπα.

Το κατά πόσο το περιβάλλον του τον έβαζε στη θέση του φαίνεται. Αν κάποιος έχει κατηγορηθεί για αγένεια ή έπαρση, ίσως να του έδινα μια ευκαιρία να μου αποδείξει ότι έχει αλλάξει. Αν όμως διαπίστωνα ότι συνεχίζει να συμπεριφέρεται με τον ίδιο τρόπο, θα αποχωρούσα.

Σε κάποιον, όμως, που οι κατηγορίες αφορούν πολύ πιο σοβαρά πράγματα δεν θα έμπαινα καν στη διαδικασία να συνεργαστώ μαζί του. Γενικότερα δεν μου αρέσει να κρίνω, γιατί πιστεύω πως ο μόνος που θα μας κρίνει είναι ο Δημιουργός μας».