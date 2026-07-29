Κωνσταντίνος Βασάλος: Φωτογραφίζει τη σύντροφό του, Δανάη Βαρθολομάτου και βάζει τέλος στις φήμες χωρισμού

Τον τελευταίο καιρό ο Κωνσταντίνος Βασάλος και η Δανάη Βαρθολομάτου πέρασαν μια μικρή κρίση σχέση τους με αποτέλεσμα ν’ αποφασίσουν να πάρουν αποστάσεις ο ένας από τον άλλον, κάνοντας έτσι μια παύση στον δεσμό τους.

Πλέον τα δεδομένα έχουν αλλάξει για το όμορφο ζευγάρι, μιας και ο Κωνσταντίνος Βασάλος ανέβασε για πρώτη φορά φωτογραφία της συντρόφου του, Δανάης Βαρθολομάτου, από τις καλοκαιρινές τους διακοπές στα Κουφονήσια.

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Το ζευγάρι απολαμβάνει τις καλοκαιρινές του διακοπές και ο Κωνσταντίνος Βασάλος δημοσίευσε ένα ειδυλλιακό στιγμιότυπο της αγαπημένης του, η οποία ποζάρει χαμογελαστή με φόντο το κυκλαδίτικο τοπίο.

Ο παρουσιαστής και YouTuber, που σπάνια μοιράζεται εικόνες από τις σχέσεις του στα social media, έκανε αυτή τη φορά μια εξαίρεση.