Lifestyle

Κωνσταντίνος Βασάλος: Φωτογραφίζει τη σύντροφό του, Δανάη Βαρθολομάτου και βάζει τέλος στις φήμες χωρισμού

Ο παρουσιαστής και YouTuber φαίνεται πως διανύει μια ιδιαίτερα όμορφη περίοδο και δεν κρύβει πλέον τις ευτυχισμένες στιγμές της προσωπικής του ζωής
Η Δανάη Βαρθολομάτου και ο Κωνσταντίνος Βασάλος
Η Δανάη Βαρθολομάτου και ο Κωνσταντίνος Βασάλος / NDPPHOTO / ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ
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Τον τελευταίο καιρό ο Κωνσταντίνος Βασάλος και η Δανάη Βαρθολομάτου πέρασαν μια μικρή κρίση σχέση τους με αποτέλεσμα ν’ αποφασίσουν να πάρουν αποστάσεις ο ένας από τον άλλον, κάνοντας έτσι μια παύση στον δεσμό τους.

Πλέον τα δεδομένα έχουν αλλάξει για το όμορφο ζευγάρι, μιας και ο Κωνσταντίνος Βασάλος ανέβασε για πρώτη φορά φωτογραφία της συντρόφου του, Δανάης Βαρθολομάτου, από τις καλοκαιρινές τους διακοπές στα Κουφονήσια.

Το  ζευγάρι απολαμβάνει τις καλοκαιρινές του διακοπές και ο Κωνσταντίνος Βασάλος δημοσίευσε ένα ειδυλλιακό στιγμιότυπο της αγαπημένης του, η οποία ποζάρει χαμογελαστή με φόντο το κυκλαδίτικο τοπίο.

vasalos danai instagram

Ο παρουσιαστής και YouTuber, που σπάνια μοιράζεται εικόνες από τις σχέσεις του στα social media, έκανε αυτή τη φορά μια εξαίρεση.

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