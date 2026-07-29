Ρία Ελληνίδου: Στο Καλό Λιβάδι με τολμηρό κίτρινο μπικίνι που τράβηξε τα βλέμματα

Η Ρία Ελληνίδου συνεχίζει τις διακοπές της στη Μύκονο, και ο φακός την εντόπισε στη γνωστή παραλία Καλό Λιβάδι να απολαμβάνει τον ήλιο και τη θάλασσα.

Η εντυπωσιακή Ρία Ελληνίδου στην παραλία στη Μύκονο, φορούσε ένα εντυπωσιακό κίτρινο μπικίνι που αναδείκνυε το μαύρισμα που έχει κάνει.

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Η τραγουδίστρια βρίσκεται στο νησί μαζί με τον σύντροφό της, Δημήτρη Αλεξάνδρου και το ζευγάρι δεν κρύβει πλέον την σχέση του κάνοντας αρκετές δημόσιες εμφανίσεις στο νησί των ανέμων.

Το ζευγάρι βρέθηκε στη Μύκονο πριν από λίγες ημέρες, συνδυάζοντας επαγγελματικές υποχρεώσεις και στιγμές χαλάρωσης.

Μαζί με την τραγουδίστρια και τον αγαπημένο της στην παρέα, ήταν και η καλή τους φίλη Κατερίνα Τοπούζογλου.