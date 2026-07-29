Δημήτρης Αλεξάνδρου: Το βίντεο με τον γιο του Πάρη να τραγουδά και να παίζει κιθάρα – «Ντουέτο με τη Ρία»

Μία γλυκιά στιγμή με τον γιο του αποθανάτισε ο Δημήτρης Αλεξάνδρου, ανεβάζοντας το βίντεο και στα social media, την Τρίτη (28.07.2026). Στα πλάνα φαίνεται ο μικρός Πάρης να «εξερευνά» την κιθάρα, χωρίς να έχει συνειδητοποιήσει πως ο πατέρας του τον παρακολουθεί με συγκίνηση.

Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου ανέβασε βίντεο που δείχνει τον Πάρη να κάθεται στον καναπέ, να τραγουδά και να «γρατζουνά» την κιθάρα του.

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«Και φωνητικά και κιθάρα. Ντουέτο με τη Ρία», έγραψε στη λεζάντα κάνοντας αναφορά στην Ρία Ελληνίδου.

Λίγες ώρες αργότερα, ο φακός έπιασε τον Δημήτρη Αλεξάνδρου και τη Ρία Ελληνίδου για μπάνιο στο Καλό Λιβάδι της Μύκονου μαζί με την φίλη τους Κατερίνα Τοπούζογλου.

Οι δυο τους δεν σταματούν τις βόλτες στα γνωστά σοκάκια του νησιού, βάζοντας έστω και για λίγο ανάπαυλα στις επαγγελματικές τους υποχρεώσεις.