Lifestyle

Δούκισσα Νομικού: Οι εξωτικές διακοπές στην Πολυνησία με τα παιδιά της

Μοιράστηκε στα social media εικόνες από εξωτικούς προορισμούς, μεταξύ άλλων και με ένα κόκκινο μπικίνι μέσα στο νερό
Η Δούκισσα Νομικού
Η Δούκισσα Νομικού / NDPPHOTO / ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ
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Η Δούκισσα Νομικού σε mood διακοπών συνεχίζει μετά τη Μύκονο, ταξίδεψε μαζί με την τα παιδιά της ως τη Γαλλική Πολυνησία απολαμβάνοντας το παραμυθένιο νησί.

Η Δούκισσα Νομικού πόσταρε στα social media της φωτογραφίες με φόντο τα τιρκουάζ νερά και την λευκή άμμο.

Το μοντέλο ανέβασε φωτογραφίες που ποζάρει, φορώντας ένα κόκκινο μπικίνι δίνοντας μία «γεύση» για το πως είναι οι διακοπές στο εξωτικό νησί.

Δείτε την ανάρτησή της

Η Δούκισσα Νομικού έδειξε στιγμές από την καθημερινότητά της εκεί, η οποία περιλάμβανε μπάνια στη θάλασσα, προπόνηση σε γυμναστήριο, ανάγνωση βιβλίων και βόλτες στην παραλία με τον γιο και την κόρη της.

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