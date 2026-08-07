Η Μαρίνα Βερνίκου έπιασε λαγοκέφαλο και πόζαρε μαζί του: «Δεν υπάρχει λόγος να φοβόμαστε τη θάλασσα»

Με έναν λαγοκέφαλο στο χέρι εμφανίστηκε η Μαρίνα Βερνίκου σε βίντεο που δημοσίευσε στα social media, θέλοντας να στείλει το δικό της μήνυμα για την παρουσία του συγκεκριμένου ψαριού στις ελληνικές θάλασσες.

Η Μαρίνα Βερνίκου, έχοντας μόλις βγει από τη θάλασσα, πόζαρε κρατώντας έναν λαγοκέφαλο και υπογράμμισε ότι δεν υπάρχει λόγος πανικού ή αποφυγής του μπάνιου, αρκεί οι λουόμενοι να μην πλησιάζουν ή ενοχλούν το ψάρι.

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Στο βίντεο που ανήρτησε στον λογαριασμό της στο Instagram, η φωτογράφος εμφανίζεται με το μαγιό της και εξηγεί πώς πρέπει να αντιδρά κάποιος εάν συναντήσει λαγοκέφαλο.

«Δεν υπάρχει κανένας λόγος να φοβόμαστε ή να αποφεύγουμε τη θάλασσα», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, επισημαίνει ότι απαιτείται προσοχή και αποφυγή οποιασδήποτε επαφής με το ψάρι.

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«Απλώς, αν δείτε έναν λαγοκέφαλο, δεν τον πιάνουμε με γυμνά χέρια, δεν τον ενοχλούμε και φυσικά δεν τον τρώμε», σημειώνει.

Και καταλήγει: «Τον παρατηρούμε από απόσταση και συνεχίζουμε το μπάνιο μας κανονικά».