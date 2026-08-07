Lifestyle

Η Μαρίνα Βερνίκου έπιασε λαγοκέφαλο και πόζαρε μαζί του: «Δεν υπάρχει λόγος να φοβόμαστε τη θάλασσα»

«Δεν τον πιάνουμε με γυμνά χέρια, δεν τον ενοχλούμε και φυσικά δεν τον τρώμε», συμβουλεύει η φωτογράφος
Μαρίνα Βερνίκου
Η φωτογράφος Μαρίνα Βερνίκου έπιασε λαγοκέφαλο (Πηγή φωτογραφίας: video grab / Instagram)
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Με έναν λαγοκέφαλο στο χέρι εμφανίστηκε η Μαρίνα Βερνίκου σε βίντεο που δημοσίευσε στα social media, θέλοντας να στείλει το δικό της μήνυμα για την παρουσία του συγκεκριμένου ψαριού στις ελληνικές θάλασσες.

Η Μαρίνα Βερνίκου, έχοντας μόλις βγει από τη θάλασσα, πόζαρε κρατώντας έναν λαγοκέφαλο και υπογράμμισε ότι δεν υπάρχει λόγος πανικού ή αποφυγής του μπάνιου, αρκεί οι λουόμενοι να μην πλησιάζουν ή ενοχλούν το ψάρι.

Στο βίντεο που ανήρτησε στον λογαριασμό της στο Instagram, η φωτογράφος εμφανίζεται με το μαγιό της και εξηγεί πώς πρέπει να αντιδρά κάποιος εάν συναντήσει λαγοκέφαλο.

«Δεν υπάρχει κανένας λόγος να φοβόμαστε ή να αποφεύγουμε τη θάλασσα», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, επισημαίνει ότι απαιτείται προσοχή και αποφυγή οποιασδήποτε επαφής με το ψάρι.

«Απλώς, αν δείτε έναν λαγοκέφαλο, δεν τον πιάνουμε με γυμνά χέρια, δεν τον ενοχλούμε και φυσικά δεν τον τρώμε», σημειώνει.

Και καταλήγει: «Τον παρατηρούμε από απόσταση και συνεχίζουμε το μπάνιο μας κανονικά».

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