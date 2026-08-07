Ο Ρόμπερτ Πάτινσον κυνηγάει έναν παιδόφιλο στο πρώτο τρέιλερ του «Primetime»

Κυκλοφόρησε το trailer για τη νέα ταινία του Ρόμπερτ Πάτινσον «Primetime» όπου ο διάσημος ηθοποιός ερμηνεύει τον ρόλο του παρουσιαστή της τηλεοπτικής εκπομπής «To Catch a Predator», Κρις Χάνσεν.

Στην ταινία «Primetime» ο Ρόμπερτ Πάτινσον, πρωταγωνιστεί και συμμετέχει και ως παραγωγός, ενώ ως Κρις Xάνσεν ετοιμάζεται να πιάσει έναν παιδόφιλο.

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Λίγο πριν από την πρεμιέρα της στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας, η A24 έδωσε στη δημοσιότητα το επίσημο τρέιλερ του «Primetime», της νέας ταινίας του Λανς Όπενχαϊμ, με πρωταγωνιστή τον Πάτινσον.

Στο «Primetime», ενσαρκώνει τον παρουσιαστή της τηλεοπτικής εκπομπής «To Catch a Predator», Κρις Χάνσεν.

Το στούντιο είχε κυκλοφορήσει ένα σύντομο teaser της ταινίας τον Μάιο.

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Το βίντεο που δόθηκε την Παρασκευή (07.08.2026) στη δημοσιότητα αποτελεί το πρώτο ολοκληρωμένο τρέιλερ.

Στην ταινία πρωταγωνιστούν επίσης, οι Μέριτ Γουίβερ, Σκάιλερ Γκισόντο και Φοίβη Μπρίτζερς.

Το 2024 είχε γίνει γνωστό για πρώτη φορά ότι ο Λανς Όπενχαϊμ, δημιουργός του «Ren Faire», ετοίμαζε το «Primetime».

Εκείνη την περίοδο δεν είχε επιβεβαιωθεί ότι το πρόσωπο στο οποίο βασίζεται η ιστορία ήταν ο Χάνσεν, καθώς η επίσημη σύνοψη έκανε λόγο για «έναν δημοσιογράφο που διεισδύει σε έναν σκοτεινό κόσμο εγκληματικότητας και αλλάζει για πάντα την τηλεόραση».

Το «To Catch a Predator» είναι η γνωστή εκπομπή αληθινών εγκλημάτων που προβλήθηκε στο πλαίσιο του Dateline NBC και κατέγραφε τις προσπάθειες του Χάνσεν να αποκαλύψει άτομα που θεωρούνταν ύποπτα για σεξουαλική εκμετάλλευση ανηλίκων, με τη συνδρομή των αρχών και ομάδας συνεργατών που υποδύονταν ανήλικους στο διαδίκτυο.

Το τρέιλερ παρουσιάζει τις πρώτες προσπάθειες του Χάνσεν να δημιουργήσει την εκπομπή. Ο Πάτινσον επαναλαμβάνει χαρακτηριστικές ατάκες που είναι γνώριμες στους τηλεθεατές του «To Catch a Predator» τις ερωτήσεις που απηύθυνε ο Χάνσεν στους ανθρώπους που είχαν καταγραφεί από τις κάμερες.

«Τι θα είχε συμβεί αν δεν ήμουν εγώ εδώ; Καταλαβαίνετε πώς φαίνεται όλο αυτό, έτσι δεν είναι;», ακούγεται να λέει ο Χάνσεν. «Στο τέλος της ημέρας, ένας άνθρωπος πρέπει να λογοδοτεί για τις αποφάσεις που παίρνει. Συμφωνείτε;»

Σε άλλο σημείο του τρέιλερ, ο χαρακτήρας του Πάτινσον λέει: «Βλέπετε τηλεόραση; Υπάρχει κάτι που πρέπει να γνωρίζετε. Είμαι ο Κρις Χάνσεν από το Dateline NBC και πλέον συμμετέχετε στην ιστορία της τηλεόρασης».

Παράλληλα, το ύφος του trailer παραπέμπει στο θρίλερ «Nightcrawler» (2014) του Νταν Γκίλροϊ, με τον Τζέικ Τζίλενχαλ στον ρόλο ενός αμφιλεγόμενου εικονολήπτη που καταγράφει εγκληματικά περιστατικά στο Λος Άντζελες.

Εκτός από τους Ρόμπερτ Πάτινσον, Μέριτ Γουίβερ, Σκάιλερ Γκισόντο και Φοίβη Μπρίτζερς, στην παραγωγή συμμετέχουν οι Μπράιαν Κάβανο-Τζόουνς, Φρεντ Μπέργκερ, Μπράιτον ΜακΚλόσκι, Λαρς Κνούντσεν και Τάιλερ Καμπελόνε. Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Λανς Όπενχαϊμ, σε σενάριο του Ατζόν Σινγκ.

Η ταινία αναμένεται να κυκλοφορήσει στις κινηματογραφικές αίθουσες μέσα στο φθινόπωρο, χωρίς να έχει ανακοινωθεί ακόμη η επίσημη ημερομηνία κυκλοφορίας της.