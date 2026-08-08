James Haven: Ποιος είναι ο αδερφός της Αντζελίνα Τζολί που αποκάλυψε στα 53 του ότι είναι gay

Ανοιχτά για τη σεξουαλικότητά του μίλησε ο James Haven, αδελφός της Αντζελίνα Τζολί, κατά τη διάρκεια live στο Substack, στο οποίο συμμετείχε μαζί με την πρώην σύζυγό του, Romi Imbelli.

Η δημόσια τοποθέτηση του αδερφού της Αντζελίνα Τζολί ήρθε λίγους μήνες μετά τον σύντομο γάμο και τον χωρισμό τους. Παρά το τέλος της συζυγικής τους σχέσης, οι δυο τους παραμένουν, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ιδιαίτερα κοντά και συνεχίζουν να συνεργάζονται επαγγελματικά.

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Μιλώντας για την απόφασή του να μιλήσει δημόσια, ο Τζέιμς Χέιβεν αναφέρθηκε στην ανάγκη του να αφήσει πίσω του την προσπάθεια να κρύβει ένα κομμάτι του εαυτού του.

«Το coming out δεν σημαίνει ότι γίνεσαι κάποιος καινούργιος. Σημαίνει ότι επιτρέπεις στους άλλους να γνωρίσουν τον άνθρωπο που βρισκόταν εδώ εξαρχής», ανέφερε στην επιστολή του.

Αναφερόμενος στον εαυτό του ως παιδί, έγραψε: «Εκείνο το μικρό αγόρι με το γκλίτερ στο πρόσωπο και τη μάσκαρα στις βλεφαρίδες δεν ήταν ποτέ μπερδεμένο ή κάτι για το οποίο έπρεπε να ντρέπεται. Ήταν απλώς γκέι. Ήταν χαρούμενο. Ήταν γενναίο προτού ακόμη το μάθει».

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Το μήνυμα προς την οικογένειά του

Ο Τζέιμς Χέιβεν απευθύνθηκε και στην οικογένειά του, εκφράζοντας την επιθυμία του να υπάρξει αποδοχή και κατανόηση.

Όπως ανέφερε, ελπίζει να επιλέξουν «την αγάπη αντί για τον φόβο, την κατανόηση αντί για την κατάκριση και τη σύνδεση αντί για τις πεποιθήσεις που ενδέχεται να τους είχαν κρατήσει σε απόσταση».

«Ελπίζω να μπορέσουν να κοιτάξουν πέρα από τις ταμπέλες και να δουν απλώς εμένα, με την ίδια καρδιά, το ίδιο γέλιο και την ίδια ψυχή που γνώριζαν πάντοτε. Η μόνη διαφορά είναι ότι δεν κρύβομαι πια», πρόσθεσε.

Ποιος είναι ο Τζέιμς Χέιβεν

Ο Τζέιμς Χέιβεν είναι ο γιος του ηθοποιού Τζον Βόιτ και της αείμνηστης Μαρσελίν Μπερτράν, καθώς και μεγαλύτερος αδελφός της Αντζελίνα Τζολί.

Έχει εμφανιστεί σε μικρούς ρόλους σε ταινίες και παραγωγές, μεταξύ των οποίων τα «Gia» και «Original Sin», στα οποία πρωταγωνιστούσε η αδελφή του. Αργότερα δραστηριοποιήθηκε ως παραγωγός και σκηνοθέτης.

Ο ίδιος ξεκαθάρισε πως η δημόσια εξομολόγησή του δεν αποτελεί προσπάθεια να αλλάξει ή να ξαναγράψει το παρελθόν του. Αντίθετα, όπως εξήγησε, πρόκειται για την απόφασή του να σταματήσει να κρύβεται και να επιτρέψει στους ανθρώπους γύρω του να γνωρίσουν ανοιχτά μια πλευρά του εαυτού του που, όπως είπε, υπήρχε ανέκαθεν.

Ο Τζέιμς Χέιβεν και η Romi Imbelli παντρεύτηκαν στις 12 Αυγούστου 2024, σε μια κλειστή τελετή στη Λαγκούνα Μπιτς της Καλιφόρνια.

Η έγγαμη ζωή τους, ωστόσο, κράτησε για πολύ λίγο. Σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα, η Imbelli υπέβαλε αίτηση ακύρωσης του γάμου μόλις 15 ημέρες μετά την τελετή. Η εξέλιξη αυτή έγινε γνωστή δημόσια τον Μάρτιο του 2025.

Παρά τον χωρισμό τους, οι δυο τους φέρεται να έχουν διατηρήσει στενή σχέση και να συνεχίζουν την επαγγελματική τους συνεργασία.