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Η Φραντσέσκα Τόκα «πυρπολεί» το Instagram – Από τη σκηνή της Eurovision στην μπανιέρα της

Η Φραντσέσκα Τόκα έγινε διεθνώς γνωστή όταν ανέβηκε στη σκηνή της Eurovision ντυμένη νύφη, στα χρώματα της ιταλικής σημαίας
Φραντσέσκα Τόκα
Η Ιταλίδα χορεύτρια Φραντσέσκα Τόκα / πηγή φωτογραφίας Instagram francescatocca
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Ολόγυμνη στην μπανιέρα της ποζάρει η Φραντσέσκα Τόκα, η Ιταλίδα καλλονή που είχε συνοδεύσει στη σκηνή της Eurovision τον Σαλ Ντα Βίντσι, εκπρόσωπο της Ιταλίας στον διαγωνισμό.

Η Φραντσέσκα Τόκα αντάλλαξε βάσει σεναρίου παθιασμένο φιλί επί σκηνής Eurovision με τον χορευτή συνάδελφό της, Μαρσέλο Σακέτα όσο ο Σαλ Ντα Βίντσι ερμήνευε το τραγούδι «Per sempre si», σε ένα στιγμιότυπο που έγινε viral.

Η «εκρηκτική» Ιταλίδα επαγγελματίας χορεύτρια «πόσταρε» την Παρασκευή (07.08.2026) στον λογαριασμό της στο Instagram μία σειρά από «αποκαλυπτικές» φωτογραφίες.

Από την Απουλία όπου χαλαρώνει, η μελαχρινή καλλονή εμφανίζεται ολόγυμνη στην μπανιέρα της, φροντίζοντας να καλύψει επιμελώς τα επίμαχα σημεία, αλλά και με ένα αποκαλυπτικό μπικίνι σε πισίνα.

Η Φραντσέσκα Τόκα, που κάνει επιτυχημένη καριέρα στη χώρα της, έγινε διεθνώς γνωστή όταν ανέβηκε στη σκηνή της Eurovision 2026 ντυμένη νύφη, στα χρώματα της ιταλικής σημαίας, και συνόδευσε τον ερμηνευτή Σαλ Ντα Βίντσι, που εκπροσώπησε την Ιταλία στον διαγωνισμό με το τραγούδι «Per sempre si» που κατέκτησε την 5η θέση.

Μάλιστα, είχε γίνει viral το παθιασμένο φιλί που αντάλλαξε επί σκηνής με τον συνάδελφό της, Μαρσέλο Σακέτα, για να… επισφραγίσει τον θεατρικό της «γάμο» στη σκηνή.

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