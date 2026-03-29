Έφη Θώδη για Άντζελα Δημητρίου: Έβγαλε το κόμπλεξ της απέναντί μου, να σκάσουν όλοι από το κακό τους

Η Έφη Θώδη ανέβηκε στη σκηνή του «J2US» το βράδυ του Σαββάτου (28-03-2026) αλλά η ερμηνεία της δεν άρεσε στην Άντζελα Δημητρίου. Η «Λαίδη» του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού σχολίασε χωρίς περιστροφές, με την συνάδελφό της να κάνει λόγο σε δηλώσεις που παραχώρησε αργότερα για «κόμπλεξ» της λαϊκής τραγουδίστριας απέναντί της.

Όταν ήρθε η στιγμή να κρίνει την Έφη Θώδη, η Άντζελα Δημητρίου δεν μάσησε τα λόγια της: «Το έχασε λίγο στην αρχή… Δεν μπήκες καλά. Γιατί αγάπη; Εσύ που είσαι επαγγελματίας είναι δυνατόν να μην μπαίνεις καλά στον χρόνο;», είπε χαρακτηριστικά, αφήνοντας για λίγο «παγωμένο» το πλατό.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Η Έφη ήταν κουρασμένη γιατί είχε live και για αυτό… Την αγαπάω πάρα πολύ την Έφη και το ξέρεις. Έχω τραγουδήσει εγώ τα πάντα, από νησιώτικο, δημοτικό, τι να κάνω;», πρόσθεσε η Άντζελα Δημητρίου.

Από την πλευρά της, η Έφη Θώδη κράτησε χαμηλούς τόνους και απάντησε με ψυχραιμία, τονίζοντας ότι τα λάθη είναι μέσα στο πρόγραμμα, ειδικά σε ένα live και μάλιστα διαφορετικό από αυτό που έχει συνηθίσει.

«Δεν πειράζει, τα λάθη γίνονται καμιά φορά. Εγώ έχω άλλο ρεπερτόριο, για μένα είναι κάτι καινούριο αυτό που κάνω. Θα σε βάλω να πεις τα νιάτα δυο φορές», είπε και απέσπασε ένα θερμό χειροκρότημα από το κοινό.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Άντζελα Δημητρίου επανήλθε, ξεκαθαρίζοντας τη θέση της με πιο ήπιους τόνους: «Το είπα γιατί έπρεπε να το πω. Είσαι καταπληκτική σε αυτό που κάνεις, μην το αλλάξεις ποτέ, σε αγαπάω πολύ και το ξέρεις. Εσύ πάντα δοκιμάζεις πράγματα», είπε.

Μετά το τέλος του «J2US» όμως η Έφη Θώδη ανέφερε για την Άντζελα Δημητρίου: «Έβγαλε όλο το κόμπλεξ που είχε απέναντί μου. Φάνηκε ότι ήταν κάτι που είχε μέσα της, μου τη φύλαγε. Έγινε ένα μικρό τεχνικό λάθος και δεν άκουγα τη μουσική. Ο κόσμος ήταν και είναι με το μέρος μου, να σκάσουν όλοι απ’ το κακό τους», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο Νίκος Κοκλώνης ανέφερε από την πλευρά του: «Εκνευρίστηκε η Άντζελα Δημητρίου με την Έφη Θώδη και μετά εκνευρίστηκε και η Έφη».

Το ζευγάρι που αποχώρησε από το «J2US» ήταν ο Θανάσης Βισκαδουράκης και η Ξένια Βέρρα.