Ρία Ελληνίδου – Δημήτρης Αλεξάνδρου: Το φιλί στο στόμα και οι εικόνες από το κοινό πάρτι για τα γενέθλιά τους

Ρία Ελληνίδου και Δημήτρης Αλεξάνδρου πραγματοποίησαν ένα κοινό πάρτι για τα γενέθλιά τους και μετά το τέλος του, μοιράστηκαν μια σειρά από εικόνες στα social media. Σε μία από τις αναρτήσεις, το ζευγάρι εμφανίζεται ιδιαίτερα εκδηλωτικό, ανταλλάσσοντας ένα τρυφερό φιλί στο στόμα λίγο πριν σβήσουν τις τούρτες των γενεθλίων τους.

Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου είχε τα γενέθλιά του την Τετάρτη 13 Μαΐου, ενώ η Ρία Ελληνίδου τα γιόρτασε μία ημέρα αργότερα, την Πέμπτη 14 Μαΐου. Έτσι, το απόγευμα της Κυριακής (17-05-2026) επέλεξαν να τα γιορτάσουν από κοινού, οργανώνοντας ένα μεγάλο πάρτι για τους δικούς τους ανθρώπους. Όλοι όσοι βρέθηκαν στον χώρο που είχε διαμορφωθεί κατάλληλα για τους πρωταγωνιστές, έμειναν απόλυτα ικανοποιημένοι.

«Να δύο σοφοί» ευχήθηκαν φίλοι και γνωστοί στην τραγουδίστρια και τον επιχειρηματία όταν χαμογελαστοί έσβησαν τα κεριά στις τούρτες τους και ο ουρανός γέμισε πυροτεχνήματα. Το φιλί δόθηκε υπό τους ήχους του τραγουδιού «χρονιά πολλά μωρό μου για τα γενέθλιά σου».

Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου, πάντως, επέλεξε να δημοσιεύσει ένα καρέ με τον ίδιο να δίνει ένα φιλί στο μάγουλο της Ρίας Ελληνίδου. Οι δυο τους, που αρχικά απέφευγαν να επιβεβαιώσουν τη σχέση τους, γίνονται όλο και πιο εκδηλωτικοί το τελευταίο διάστημα, ακόμα και μπροστά στις κάμερες.

Προ ημερών ο Δημήτρης Αλεξάνδρου ανέβασε βίντεο κατά λάθος – όπως είπε – από τις διακοπές του με τη Ρία Ελληνίδου στην Ταϊλάνδη. Σε βίντεο που δημοσιοποίησε η τραγουδίστρια το βράδυ της Κυριακής (15-03-2026) στο Tik Tok, οι δυο τους ήταν μαζί σε αυτοκίνητο, με άγνωστο προορισμό.

Σε μια άλλη εικόνα προ ημερών, ο Δημήτρης Αλεξάνδρου αγκάλιαζε τρυφερά μια γυναίκα, με ορισμένους να υποστηρίζουν πως επρόκειτο για την Ρία Ελληνίδου.