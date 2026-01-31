Έλενα Χριστοπούλου: Έχω κλάψει πάρα πολύ, πλέον δεν θέλω να μπλέκω τη φιλία με τη δουλειά

Η Έλενα Χριστοπούλου μίλησε στη Μαρία Αντωνά και στην εκπομπή «Σαββατοκύριακο παρέα» για την επαγγελματική πορεία και πτυχές του χαρακτήρα της. Όπως ανέφερε η γνωστή μάνατζερ που φέτος παρουσιάζει την εκπομπή «Real View» έχει αποφασίσει να μην μπλέκει στο εξής τη φιλία με τη δουλειά.

Η Έλενα Χριστοπούλου τόνισε πως έχει βρει τον τρόπο να μην κρατάει μέσα της, αρνητικά σχόλια ορισμένων για εκείνη. Παραδέχτηκε πως έχει κλάψει πολύ για συμπεριφορές που την πλήγωσαν και την ενόχλησαν, αλλά όπως είπε, κάθε φορά «έσφιγγε» τα δόντια και προχωρούσε παρακάτω. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης δεν ανέφερε σε κανένα σημείο το όνομα της Ηλιάνας Παπαγεωργίου.

«Μήνυμα δεν έχω στείλει σε κανέναν ποτέ για κάποιο σχόλιο και η αλήθεια είναι ότι έχω περάσει πολύ πιο δύσκολα. Δεν έχω σηκώσει ούτε το τηλέφωνό μου. Και επειδή έχω περάσει μέσα μου ένα πένθος το τελευταίο μεγάλο χρονικό διάστημα, τώρα πια – όχι ότι δε με ενδιαφέρει, με ενδιαφέρει τι λέει ο κόσμος – αλλά δε το παίρνω μέσα μου» είπε αρχικά η Έλενα Χριστοπούλου.

Στη συνέχεια πρόσθεσε πως: «Μεγαλώνω και μαθαίνω όπως όλοι. Έχω πάθει κι άλλες φορές και δεν έχω μάθει. Η φιλία έχει να κάνει με τους ανθρώπους πάρα πολύ. Οι γυναίκες, πολλές φορές έχουμε μεγάλο ανταγωνισμό, είτε φαίνεται είτε όχι, θέλουμε να τα πηγαίνουμε καλύτερα από άλλες γυναίκες και να προσποιούμαστε με τη χαρά τους. Εμένα η φιλοσοφία μου είναι ότι θέλω να τα πηγαίνουν οι άνθρωποι καλά, ανεξάρτητα αν είναι άντρες ή γυναίκες… Πλέον δε θέλω να μπλέκω τη φιλία με τη δουλειά και αυτό για μένα είναι ένα μεγάλο μάθημα».

«Οι άνθρωποι νομίζουν ότι όλα είναι δεδομένα, στη δυσκολία ότι τα έχουν κάνει όλα μόνοι τους. Αν γίνει κάτι και χαθούν όλα, δίπλα μου θα είναι ο σύντροφός μου και οι φίλοι μου που έχουν αποδείξει ότι είναι πολύ δίπλα μου» ανέφερε σε άλλο σημείο.

Τέλος, η Έλενα Χριστοπούλου σχολίασε για την Κατερίνα Καραβάτου προχωρώντας και σε μια προσωπική εξομολόγηση: «Με την Κατερίνα ενώ έχει τόσα πολλά ταλέντα, τέτοια παιδεία και τέτοιο τηλεοπτικό σθένος, είναι ταπεινή. Εμένα αυτό με συγκινεί πολύ σε εκείνη. Έχω κλάψει πάρα πολύ, σε βαθμό που δε φαντάζεται κανένας. Αλλά, εκεί που κλαίω, εκεί δαγκώνω τα δόντια μου και λέω “πάμε παρακάτω”».

Υπενθυμίζεται ότι το γνωστό μοντέλο, με αγωγή που κατέθεσε εναντίον της πρώην μάνατζερ της, απαιτεί από την Έλενα Χριστοπούλου, να της καταβάλλει το αστρονομικό ποσό του 1.000.000 ευρώ για ηθική βλάβη, ενώ στη μήνυση της ζητεί και την ποινική δίωξη της για τέσσερα κακουργήματα: Της υπεξαίρεσης, της πλαστογραφίας, της παραβίασης του νόμου περί προσωπικών δεδομένων με οικονομικό αντικείμενο άνω των 120.000 και της υπεξαγωγής εγγράφων.