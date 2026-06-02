Ελένη Γερασιμίδου: Πήρα τη δικηγόρο μου, της είπα ότι θέλω να χωρίσω και με έβρισε

Μία νέα συνέντευξη έδωσε η Ελένη Γερασιμίδου και αναφέρθηκε στον γάμο της με τον σύζυγό της, Αντώνη Ξένο, εξομολογώντας ότι υπάρχουν φορές που η ζωή τους είναι βαρετή.

Η Ελένη Γερασιμίδου παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «Buongiorno» και τον Χρήστο Λυσσέα. Η ηθοποιός μίλησε αρχικά για τη συνεργασία με τον σύζυγό της, Αντώνη Ξένο, στην κωμωδία «Stand up άντεχα» και τα όσα είπε προβλήθηκαν την Τρίτη (02.03.2026).

«Είναι κάτι που έχω γράψει εγώ για τον Ξένο. Είχα γράψει κάτι μόνο για μένα, αλλά ζήλεψε ο Ξένος και έτσι του έβαλα κάτι που νομίζω ότι είναι και καλύτερο από το δικό μου. Μοιάζει αυτή η παράσταση σαν stand up comedy και εμείς, αφού είμαστε ηθοποιοί, θα παίζουμε και λίγο παραπάνω. Όμως θα είμαστε απέναντι στο κοινό και θα του μιλάμε», είπε αρχικά η Ελένη Γερασιμίδου.

Για την κοινή τους ζωή, η οποία φέτος συμπληρώνει 46 χρόνια, η Ελένη Γερασιμίδου είπε: «Κοιτάξτε, διασκεδαστική είναι, αλλά έχει κι ώρες που είναι πάρα πολύ βαρετή. Πριν από ένα – δυο χρόνια πήρα μία μέρα τη δικηγόρο μου και της είπα ότι θέλω να χωρίσω και με έβρισε ότι θέλω να χωρίσω αυτόν τον άγιο άνθρωπο».

Κλείνοντας, η Ελένη Γερασιμίδου είπε: «Θα με δείτε στην τηλεόραση. Αρχίζουμε τα γυρίσματα τον άλλο μήνα, ήδη αρχίζουν οι συνάδελφοι, εγώ αρχίζω τον Ιούλιο. Είναι τα “Δύο Μαύρα Πουκάμισα” στο MEGA, πάνω στο μυθιστόρημα του Μένιου Σακελλαρόπουλου. Η τηλεόραση μου λείπει οικονομικά, παρόλο που τα πράγματα δεν είναι όπως παλιά».