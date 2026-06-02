Η Ελένη Μενεγάκη ευχήθηκε στον Πέτρο Κωστόπουλο για τον γάμο της Αμαλίας: «Ευτυχισμένοι και ερωτευμένοι πάντα»

Η Αμαλία Κωστοπούλου και ο Τζέικ Μέντγουελ παντρεύτηκαν σε ένα άκρως ρομαντικό σκηνικό το απόγευμα του Σαββάτου (30.05.2026) στη Μεσσηνία. Τόσο ο Πέτρος Κωστόπουλος όσο και η Τζένη Μπαλατσινού μοιράστηκε υλικό στα social media από τον λαμπερό γάμο της κόρης τους και η Ελένη Μενεγάκη, που κάποτε ήταν καλή τους φίλη και παραμένει κουμπάρα τους έσπευσε να στείλει δημόσιες ευχές.

Η Ελένη Μενεγάκη με τον Γιάννη Λάτσιο και ο Πέτρος Κωστόπουλος με την Τζένη Μπαλατσινού για χρόνια ήταν επιστήθιοι φίλοι και μάλιστα το top model έχει βαφτίσει μία από τις κόρες της παρουσιάστριας, τη Βαλέρια. Μπορεί οι ζωές τους να πήραν διαφορετικούς δρόμους, ωστόσο η αλληλοεκτίμηση παραμένει. Έτσι κάτω από μία φωτογραφία του Πέτρου Κωστόπουλου με την Αμαλία Κωστοπούλου εμφανίστηκε και ένα πολύ ξεχωριστό σχόλιο.

Η Ελένη Μενεγάκη ευχήθηκε στους νεόνυμφους να είναι πάντα ευτυχισμένοι και ερωτευμένοι, ενώ ο γάμος της Αμαλίας Κωστοπούλου συζητήθηκε για τη μεγαλοπρέπειά του, καθώς κάποιες λεπτομέρειες εντυπωσίασαν τους καλεσμένους.

«Να είναι ευτυχισμένοι και ερωτευμένοι πάντα», έγραψε η Ελένη Μενεγάκη σε σχόλιο κάτω από την ανάρτηση του Πέτρου Κωστόπουλου με την κόρη του ντυμένη νύφη.

Η Αμαλία Κωστοπούλου αντάλλαξε όρκους αγάπης με τον αγαπημένο της σε μια υπέροχη τοποθεσία, κι ύστερα χόρεψαν τον πρώτο χορό, ενώ το ζευγάρι που έχει ήδη παντρευτεί με πολιτικό γάμο στο Τέξας τον περασμένο Οκτώβριο. Μία ημέρα πριν από τον γάμο, έγινε το pre – wedding party, όπου η Τζένη Μπαλατσινού χόρεψε ένα ζεμπέκικο, με τον Πέτρο Κωστόπουλο στο πλάι της.