Ο Γιώργος Πατούλης μετά τη βάφτιση του γιου του – «Είμαστε χαρούμενοι για τους φίλους που ήρθαν»

Γιώργος Πατούλης και Νάνσυ Κοίλου έκαναν τη Δευτέρα (01.06.2026) τη βάφτιση του γιου τους και στη συνέχεια μίλησαν μπροστά στις κάμερες, όπως και ορισμένοι από τους καλεσμένους τους. Το μυστήριο τέλεσε Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος, μετά από σχετική πρόταση του άλλοτε Περιφερειάρχη Αττικής.

Η βάφτιση τελέστηκε στις 18:30 το απόγευμα, στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου και το όνομα που πήρε ο μικρός ήταν Νικόλαος. Ο Γιώργος Πατούλης είχε αναφέρει σε παλιότερες δηλώσεις του πως αυτό, είναι το όνομα του πατέρα της συζύγου του. Κατά τη διάρκεια του μυστηρίου, έδειχνε χαρούμενος και συγκινημένος στο πλευρό της Νάνσυς Κοίλου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Είμαστε πολύ χαρούμενοι γιατί πλέον ευλογήθηκε από την εκκλησία μας και είχαμε τη μεγάλη τιμή αυτή η ευλογία να δοθεί από τον Σεβασμιότατο Αρχιεπίσκοπο Αμερικής, τον κ.κ Ελπιδοφόρο με τον οποίο έχουμε μια φιλία από σεβασμό και αγάπη. Μου λέει πως ό,τι και να γίνει θα είναι κοντά μας, και είμαστε χαρούμενοι που τα κατάφερε.

Είμαστε χαρούμενοι και για τους φίλους που ήρθαν και άλλους που δε μπορέσαμε να καλέσουμε για να είναι κοντά μας. Τους ευχαριστούμε όλους σε αυτό το νέο ξεκίνημα για τον Νικόλα» είπε μετά τη βάφτιση ο Γιώργος Πατούλης.

Ανάμεσα στους καλεσμένους που έδωσε το «παρών» ήταν ο Άδωνις Γεωργιάδης, ο Θάνος Πλεύρης με τη σύζυγό του, η Λένα Παπαθεολόγου, ο δήμαρχος Γλυφάδας Γιώργος Παπανικολάου, υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης με τη σύζυγό του, Κατερίνα Μαχαιριώτη, ο γνωστός ηθοποιός και παραγωγός Κούλλης Νικολάου, ο πρώην συνεργάτης του στην Περιφέρεια και καλός του φίλος, Χάρης Ρώμας και άλλοι πολλοί.