Γιώργος Μαζωνάκης: Οι πληροφορίες του Γιώργου Λιάγκα για τον τραυματισμό του τραγουδιστή στο κεφάλι

Ο Γιώργος Μαζωνάκης δημοσιοποίησε μια selfie στην οποία φαινόταν τραυματισμένος στο πρόσωπο, χωρίς να εξηγεί πώς προήλθαν αυτά τα σημάδια. Ο Γιώργος Λιάγκας αποκάλυψε το πρωί της Τρίτης 2 Ιουνίου, μέσα από την εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1, πως ο τραγουδιστής είχε το τελευταίο διάστημα μια αστάθεια που είχε σαν αποτέλεσμα να πέσει κάποιες φορές στο έδαφος. Όπως είπε ο παρουσιαστής, πηγή της πληροφόρησής του, ήταν ένα άτομο από το περιβάλλον του καλλιτέχνη.

Οι διαδικτυακοί ακόλουθοι του τραγουδιστή ανησύχησαν από τη φωτογραφία που δημοσιοποίησε ο Γιώργος Μαζωνάκης, ενώ ο Γιώργος Λιάγκας αποκάλυψε αρχικά πως: «Δεν είναι AI, έπεσε και χτύπησε και έχει χτυπήσει πολύ. Έχει μελανιάσει το μάτι του».

Η Φωτεινή Πετρογιάννη σημείωσε στη συνέχεια: «Επειδή μάθαμε τι ακριβώς έγινε, έπεσε κανονικά. Είναι αυτό που λέμε, περπατάω και πέφτω. Κάτι τέτοιο συνέβη στον Γιώργο Μαζωνάκη, είχε μια πτώση και χτύπησε και το πιο περίεργο είναι ότι έχει ξανασυμβεί το τελευταίο διάστημα».

Ο Γιώργος Λιάγκας αποκάλυψε επιπλέον ότι πρόσωπο από το στενό φιλικό περιβάλλον του τραγουδιστή ανέφερε πως «ο Γιώργος Μαζωνάκης το τελευταίο διάστημα είχε μια αστάθεια με αποτέλεσμα να πέσει 2-3 φορές».

Ο Κωνσταντίνος Αρτσίτας αποκάλυψε προ ημερών μέσα από την εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ» στο OPEN, πως ο τραγουδιστής είχε ατύχημα μέσα στο σπίτι του και αναγκάστηκε να αναβάλει προγραμματισμένα live, στο νυχτερινό κέντρο της Αθήνας όπου εμφανιζόταν.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης δημοσίευσε βίντεο από το Άγιο Όρος, την ώρα που μαγείρευε και τραγουδούσε σε κουζίνα Μονής. Ο τραγουδιστής δεν ανέφερε τίποτα για τον τραυματισμό και το ατύχημα που είχε προηγηθεί. «Σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, την προηγούμενη εβδομάδα ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε ένα ατύχημα μέσα στο σπίτι του. Χτύπησε το κεφάλι του και ενημέρωσε ότι δεν μπορεί να εμφανιστεί και δεν έγινε το πρόγραμμα» είχε αναφέρει ο δημοσιογράφος. Ίσως η παρακάτω εικόνα να τραβήχτηκε τότε, αν και ο καλλιτέχνης δεν το ξεκαθάρισε μέσα από την ανάρτησή του.