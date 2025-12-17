Ελένη Καρακάση: Είχα καταπιέσει πάρα πολύ την ανάγκη μου να νιώσω τη μητρότητα

Η Ελένη Καρακάση έδωσε συνέντευξη στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά» την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου και μίλησε για τη μητρότητα και τις αποφάσεις που έχει πάρει με τον σύζυγό της. Ανέφερε πως έχει συνειδητοποιήσει την ανάγκη να βιώσει τη μητρότητα και τόνισε πως για πολλά χρόνια, καταπίεζε τον εαυτό της.

Η Ελένη Καρακάση ανέφερε ότι βρίσκεται με τον σύζυγό της, σε διαδικασία αναδοχής και υιοθεσίας παιδιού. Ευελπιστούν πως το μεγάλο τους όνειρο θα εκπληρωθεί το επόμενο διάστημα και πως οι ίδιοι θα μπορέσουν να το μεγαλώσουν με ασφάλεια.

«Είμαστε με τον άντρα μου σε διαδικασία σε αναδοχής και υιοθεσίας. Οι άνθρωποι στο καινούριο σύστημα ενημερώνουν τον κόσμο που ενδιαφέρεται, αφού έχει μπει στη διαδικασία σεμιναρίων για να σε κατατοπίσουν τι σε περιμένει».



Σε άλλο σημείο, η Ελένη Καρακάση ανέφερε ότι θεωρούσε πως δεν ήθελε μέχρι σήμερα να γίνει μητέρα, μία πεποίθηση που στην πορεία ανατράπηκε, όταν η ηθοποιός συνειδητοποίησε ότι είχε καταπιέσει την ανάγκη της να αποκτήσει ένα παιδί: «Δεν είχα φανταστεί πολλά πράγματα, δεν με αποθάρρυνε κάτι, δεν το βάζω εύκολα κάτω, δεν είναι θέμα εγωισμού αν και υπάρχει ένας εγωισμός».

«Ακούς πολλές φορές “θα κάνεις ένα καλό”. Δεν κάνεις ένα καλό στο παιδί, κάνεις ένα καλό στον εαυτό σου και αυτό κρύβει έναν εγωισμό από κάτω.

Συνειδητοποίησα κάτι που δεν είχα ασχοληθεί, δεν το είχα μπροστά στο μυαλό μου, ότι είχα καταπιέσει πάρα πολύ την ανάγκη μου να νιώσω τη μητρότητα. Έλεγα ότι αφού δεν το έχω κάνει τόσο καιρό, δεν το ήθελα».

Η γνωστή ηθοποιός που παίρνει μέρος στη δραματική σειρά εποχής «Grand Hotel» είχε αποκαλύψει παλαιότερα, ότι έχει κάνει ολική υστερεκτομή.

Η γνωστή ηθοποιός το βράδυ της Τετάρτης (11.06.2025) ήταν καλεσμένη στην εκπομπή «The 2Night Show» και μίλησε για όλα στον Γρηγόρη Αρναούτογλου. Μάλιστα, εκτός από τα προβλήματα υγείας που αντιμετώπισε η Ελένη Καρακάση μίλησε και για τη μάχη που έδωσε με τα περιττά κιλά.