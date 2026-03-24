Ελένη Ουζουνίδου: Για μήνες έτρωγα μόνο ένα πορτοκάλι, είχα κιτρινίσει και ήμουν καταβεβλημένη

Η Ελένη Ουζουνίδου βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή του Ρένου Χαραλαμπίδη στο ONE Channel και προσπάθησε να ξετυλίξει το φιλμ της ζωής της. Η ηθοποιός μοιράστηκε τα όσα έζησε στο παρελθόν, όταν προσπαθούσε να χάσει βάρος, χωρίς οι γονείς της να έχουν καταλάβει τα όσα έκανε. Όπως είπε, για μήνες έτρωγε μόνο ένα πορτοκάλι. Ο οργανισμός της είχε φτάσει στα πρόθυρα κατάρρευσης.

Η Ελένη Ουζουνίδου ανέφερε πως χρειάστηκαν χρόνια μέχρι να συμβιβαστεί με την εξωτερική της εμφάνιση. Σήμερα, ακομπλεξάριστη γεμάτη ενέργεια και αισιοδοξία, ετοιμάζεται να κατακτήσει νέους στόχους. Στο πλευρό της βρίσκεται διαρκώς ο σύζυγός της, τον οποίο γνώρισε στα 42 της χρόνια.

«Ήταν λίγο άπιαστο όνειρο το να γίνω ηθοποιός, δεν ήξερα πώς θα με αντιμετωπίσουν οι άλλοι λόγω κιλών. Εκεί στην εφηβεία άρχισα να παίρνω κιλά και άκουσα κάτι χαζά, ομολογώ πως με πείραξαν πολύ. Κοντά στα 15 πέρασα στο άλλο άκρο. Θυμάμαι μήνες επί μηνών να τρώω μόνο ένα πορτοκάλι, δεν άφησα τους γονείς μου να το καταλάβουν», περιγράφει η Ελένη Ουζουνίδου.

Η ηθοποιός συμπλήρωσε για εκείνη την περίοδο της ζωής της: «Είχα χάσει πάρα πολλά κιλά, είχα κιτρινίσει και ήμουν καταβεβλημένη. Είχα τόσες πολλές δραστηριότητες, που μια φορά λιποθύμησα. Τώρα είναι η στιγμή που λέω “αυτή είμαι”. Κουράστηκα πολύ».

«Πέρασα μοναχική εφηβεία. 12 ετών αποφάσισα να μην κάνω παιδιά, θα ήμουν τρελή μάνα. Η Αθήνα με τρόμαζε στην αρχή. Όπου πηγαίναμε μου έλεγαν να προσέχω την προφορά μου», ανέφερε σε άλλο σημείο της συνέντευξης η Ελένη Ουζουνίδου.

«Άργησα αλλά βρήκα τον σύζυγο μου στα 42. Ήταν μεγάλη επιτυχία, αγαπηθήκαμε με φόρα. Μερικές φορές υποτιμώ ανθρώπους που αγαπώ. Έχω μιλήσει άσχημα στον σύντροφο μου. Είμαι αισιόδοξη, έχω κάνει δουλειά με τον εαυτό μου» πρόσθεσε η ηθοποιός.

«Αγαπάω πάρα πολύ τους ανθρώπους», παραδέχεται καταληκτικά η Ελένη Ουζουνίδου στον Ρένο Χαραλαμπίδη.