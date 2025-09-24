Ελένη Βουλγαράκη: Δεν μπορώ να σκεφτώ ότι είμαι με έναν άνθρωπο και σε πέντε χρόνια θα χωρίσω

Η Ελένη Βουλγαράκη μίλησε για τα παιδικά χρόνια και τις δυσκολίες που αντιμετώπισε με αφορμή το διαζύγιο των γονιών της. Η ραδιοφωνική παραγωγός έφτασε στο σήμερα και αναφέρθηκε με έμμεσο τρόπο, στη σχέση της με τον ποδοσφαιριστή Φώτη Ιωαννίδη, ο οποίος αγωνίζεται πλέον στην Σπόρτινγκ Λίσαβόνας.

Η Ελένη Βουλγαράκη ανέφερε στο vidcast «50 λεπτά» με τη Μαντώ Γαστεράτουμ ότι παρά τις «πληγές» που άφησε μέσα της ο χωρισμός των γονιών της, εκείνη δεν φοβάται να σκεφτεί μακροπρόθεσμα για τον έρωτα και την αγάπη. Παραμένει ρομαντική και όπως λέει, κάποια πράγματα θέλει στο μυαλό της να είναι παραμυθένια.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Δεν πήρα καλά το χωρισμό των γονιών μου. Αν είναι να χωρίσουν δύο γονείς, καλύτερα να χωρίσουν όταν το παιδί είναι σε μικρή ηλικία, γιατί δεν θα έχει πολλές αναμνήσεις. Το έβαλα λίγο κάτω από το χαλάκι. Δεν το συζητήσαμε με τα αδέρφια μου τότε, μεγαλώνοντας το πιάσαμε, όταν ωρίμασε η συνθήκη στη ζωή μας, όταν ωρίμασε η σκέψη αυτής της καινούριας αλλαγής», είπε αρχικά η Ελένη Βουλγαράκη για το διαζύγιο των γονιών της.

«Όταν είσαι μικρότερος, τους νιώθεις σαν Θεούς. Όσο μεγαλώνεις, καταλαβαίνεις ότι οι γονείς σου είναι άνθρωποι και έχουν κι εκείνοι τις δυσκολίες τους» πρόσθεσε η παρουσιάστρια και ραδιοφωνική παραγωγός. Η Ελένη Βουλγαράκη δεν παρέλειψε να θυμηθεί με συγκίνηση τα παιδικά και εφηβικά της χρόνια στην Καστοριά: «Πραγματικά είχα πολύ ωραία παιδικά και εφηβικά χρόνια. Στο μυαλό μου πάντα υπήρχε ένα ταβάνι, ένιωθα περιορισμένη, ήθελα να εξερευνήσω.

Υπήρχε πολύ ταλαιπωρία το χειμώνα, πολύ χιόνι, μιλάμε για να πάμε σχολείο κάτι πρωινά το χιόνι ήταν μέχρι το γόνατο. Βάζαμε σακούλες πάνω από τα παπούτσια μας για να μην βραχούν οι κάλτσες μας και τσάντες σε σακούλες για να κάνουμε τσουλήθρα στην κατηφόρα».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αποκάλυψε ακόμα και τη δική της στάση απέναντι στον έρωτα και τις σχέσεις: «Πιστεύω στο “για πάντα”. Μπορεί να με φοβίζει, γιατί μέσα από το βίωμα που έχω με το χωρισμό των γονιών μου, αυτό κλονίστηκε μέσα μου, αλλά η ρομαντική μου ψυχή δεν με αφήνει να σκεφτώ λογικά. Δεν μπορώ να σκεφτώ ότι είμαι με έναν άνθρωπο και σε πέντε χρόνια θα χωρίσω. Κάποια πράγματα τα θέλω παραμυθένια».

Μιλώντας για τη σχέση με τα αδέρφια της ανέφερε: «Εμείς γίναμε ομάδα μεγαλώνοντας. Νομίζω πως σε όλα τα αδέρφια συμβαίνει αυτό».