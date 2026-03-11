Ελευθερία Κόμη: «Περίμενα πάντα να με κάνουν ξανθιά για έναν ρόλο και σκεφτόμουν πότε θα μου συμβεί»

«Με πήρε ο διευθυντής κάστινγκ της σειράς “Το τελευταίο νησί” στην ΕΡΤ και μου λέει “θέλουμε να σε προτείνουμε για έναν ρόλο, είσαι σε σύγκρουση με την Δέσποινα, που υποδύεται η Μαρία Καλλιμάνη, η οποία είναι ξανθιά και εσύ είσαι μελαχρινή”», είπε για τον ρόλο της στη σειρά η ηθοποιός Ελευθερία Κόμη.

Τόσο στον τρόπο με τον οποίο συνδυάζει θεωρία και πράξη διαχρονικά στη ζωή της όσο και στην τηλεοπτική της επιστροφή αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, η ηθοποιός Ελευθερία Κόμη όταν βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή «Νωρίς νωρίς» που παρουσιάζουν ο Κρατερός Κατσούλης και η Μαρία Ηλιάκη στην ΕΡΤ.

«Τη θεωρία και την πράξη τις πάντρεψα στη ζωή μου, μ’ άρεσε αυτό. Δηλαδή εφόσον έκανα την πράξη ήθελα να περάσω και στο θεωρητικό κομμάτι της τέχνης. Είναι αυτά τα Πανεπιστήμια των παραστατικών τεχνών που θέλουμε τώρα να φέρουμε και στην Ελλάδα», επισήμανε, αρχικά, η γοητευτική ηθοποιός.

«Περίμενα πάντα να με κάνουν ξανθιά για έναν ρόλο και σκεφτόμουν πότε θα μου συμβεί. Το μαλλί, όμως, το άλλαξα μόνη μου το καλοκαίρι, σε μια στιγμή τρέλας. Οπότε με πήρε ο διευθυντής κάστινγκ της σειράς “Το τελευταίο νησί” στην ΕΡΤ και μου λέει “θέλουμε να σε προτείνουμε για έναν ρόλο, είσαι σε σύγκρουση με την Δέσποινα, που υποδύεται η Μαρία Καλλιμάνη, η οποία είναι ξανθιά και εσύ είσαι μελαχρινή”. Εγώ, όμως, είχα κάνει ήδη την αλλαγή”. Θεωρούσαν δηλαδή ότι ήμουν μελαχρινή ακόμα και μου ήρθε ακριβώς αυτό, ο ρόλος που ήθελαν να είμαι μελαχρινή.

«Είχα μόλις αλλάξει το μαλλί “υπάρχει ένα μικρό πρόβλημα” τους είπα αλλά, όταν ο σκηνοθέτης είδε την αλλαγή, μου είπε “δεν αλλάζεις τίποτα” και έτσι είχα κάνει την αλλαγή και κρατήθηκε για τον ρόλο», πρόσθεσε, εν συνεχεία, η Ελευθερία Κόμη στη νέα τηλεοπτική της συνέντευξη το πρωινό της Τετάρτης.