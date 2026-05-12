Ηρώ Πεκτέση: Η γυναικεία ομοφυλοφιλία λείπει από την τηλεόραση, οι ρόλοι με λεσβίες είναι σπάνιοι

Η Ηρώ Πεκτέση βρέθηκε καλεσμένη του Γρηγόρη Αρναούτογλου στην εκπομπή «The 2night Show», στο επεισόδιο που μεταδόθηκε το βράδυ της Δευτέρας (11-05-2026) και μίλησε για τα επαγγελματικά και τα προσωπικά της. Η ηθοποιός αναφέρθηκε στα παιδικά χρόνια της και έφτασε στο σήμερα και στη συμμετοχή της στον «Άγιο Έρωτα», που την έκανε ευρύτερα γνωστή.

Η γνωστή ηθοποιός ανέφερε σχετικά με το πώς αντέδρασαν οι γονείς της όταν έμαθαν ότι θα γίνει ηθοποιός: «Το δέχτηκαν μια χαρά. Γενικά με το σχολείο δεν είχα καλή σχέση, ήμουν λίγο απείθαρχο παιδάκι. Είπα να πάω σε μια δραματική σχολή να δω πώς είναι. Κάτι μου έκανε μέσα μου, από ένστικτο μάλλον. Στη σχολή πήγα δοκιμαστικά, να δω αν θα μου αρέσει. Είδα πρώτη φορά να βλέπω τον εαυτό μου να πειθαρχεί σε κάτι, να αφοσιώνομαι και κατάλαβα ότι αυτός θα είναι ο δρόμος που θα ακολουθήσω».

Συμπλήρωσε στη συνέχεια πως: «Μεγάλωσα σε ένα σπίτι με μεγάλη ελευθερία, οι γονείς μου, μου έδωσα πολλή εμπιστοσύνη από μικρή ηλικία και αυτό με έκανε αγωνίστρια στα πράγματα. Η πρώτη μου δουλειά ήταν στα 16 σε video club. Όταν τους είπα ότι θέλω να γίνω ηθοποιός, το μόνο που μου είπε ο μπαμπάς μου ήταν “Ok, αλλά σε παρακαλώ μην κάνεις γυμνό”. Αυτό ήταν το άγχος του. Κατά τ’ άλλα με εμπιστεύονται τόσο πολύ ως ύπαρξη και το πώς φέρομαι και πώς είμαι ως άνθρωπος».

Ανέφερε μάλιστα με χιούμορ πως αν σήμερα ένας μεγάλος σκηνοθέτης της ζητούσε να κάνει γυμνό σε μια ταινία, εκείνη θα έλεγε στον πατέρα της να κλείσει τα μάτια του για κάποια λεπτά.

Στη συνέχεια, η Ηρώ Πεκτέση μίλησε για τη συμμετοχή της στον “Άγιο Έρωτα” και τις αντιδράσεις σχετικά με τον έρωτα ανάμεσα στην Ελένη και την Άννα, δηλώνοντας πως «Ο χαρακτήρας που παίζω φέτος έχει πολλές πτυχές. Βλέπουμε πόσο ενδιαφέρον έχει να υποδυθείς έναν τέτοιο άνθρωπο. Είμαι η Άννα, η σύζυγος του ενωμοτάρχη…

Τηλεοπτικά, ενώ έχουμε δει πολλούς γκέι άντρες, δεν έχουμε δει λεσβίες στην τηλεόραση. Πολύ σπάνια. Νιώθω ότι από πάντα η σεξουαλικότητα της γυναίκας “οφείλει” να είναι πιο μαζεμένη, πιο καταπιεσμένη, πιο πίσω. Ενώ του άντρα είναι πιο εκδηλωτική, του επιτρέπεται. Στη γυναίκα δεν επιτρέπεται η σεξουαλικότητά της».

Επιπλέον, η πρωταγωνίστρια του Alpha ανέφερε ότι «Και εγώ και η Αντιγόνη Μακρή έχουμε πάρει πολλή αγάπη από τις γυναίκες. Αυτό είναι πολύ όμορφο και συγκινητικό. Πρώτα είναι η αγάπη που μας δείχνουν και μετά ο θαυμασμός είτε για το πώς παίζουμε, το ταλέντο μας, την ομορφιά μας ή οτιδήποτε. Αλλά έχουμε πάρει πολλή αγάπη και λίγο φλερτ».

«Κυρίως στο θέατρο που έρχονται. Δεν έχω βρεθεί καθόλου σε δύσκολη θέση, το βλέπω πολύ γλυκό και τρυφερό, γιατί ο τρόπος που προσεγγίζουμε τον χαρακτήρα και την ιστορία μας, είναι πολύ τρυφερός άρα και οι άνθρωποι που το βλέπουν, έχουν αυτήν την τρυφερότητα» είπε καταληκτικά η ηθοποιός.