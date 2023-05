Η μητέρα του Έλον Μασκ κάνει βόλτες και εξερευνά τη Σαντορίνη, όπως αποκάλυψε η ίδια στις φωτογραφίες που ανέβασε στο Twitter μέσα σε ένα κότερο και πλάι σε ένα αυτοκίνητο Tesla, δηλαδή της εταιρείας του γιου της και ιδιοκτήτη της πλατφόρμας.

Η Μάγιε Μασκ, η 75χρονη μητέρα του Έλον Μασκ, βρίσκεται στη Σαντορίνη εδώ και λίγες ημέρες, καθώς ήταν επίτιμη προσκεκλημένη στο Διεθνές Συνέδριο Πολυτελούς Τουρισμού που πραγματοποιείται στο νησί. Μάλιστα, είναι η 2η φορά που έρχεται στην Ελλάδα.

«Μια ημερήσια εκδρομή εξερεύνησης της Σαντορίνης με ένα Tesla και ένα κότερο», έγραψε η μητέρα του Έλον Μασκ στο Twitter και χρησιμοποίησε τα hashtags για να προωθήσει το βιβλίο της «A Woman Makes a Plan» αλλά και για να γράψει «είναι τέλειο να είσαι 75 χρονών».

A day trip exploring Santorini in a Tesla and on a boat 💙💙 #Greece @Tesla #AWomanmakesAPlan 📖

#ItsGreatToBe75 💪👩‍🎓 pic.twitter.com/HRz7xyVjX3