Έντι Γαβριηλίδης: «Το φόρεμα που φόρεσε η Lady Gaga πουλήθηκε για ένα αστρονομικό ποσό και ξεκίνησα την εταιρεία μου»

Ο Έντι Γαβριηλίδης, που φέτος κάθεται σε μία από τις καρέκλες της κριτικής επιτροπής του GNTM, μίλησε για την καριέρα του και τη συνεργασία του με τη Lady Gaga.

Ο γνωστός σχεδιαστής ρούχων που φέτος βρίσκεται στο GNTM ήταν καλεσμένος το απόγευμα της Τετάρτης (19.11.2025) στην εκπομπή «Στούντιο 4» και αναφέρθηκε στις συνεργασίες του με τον Tom Ford και τον Alexander McQueen. Παράλληλα, ο Έντι Γαβριηλίδης δήλωσε ότι το φόρεμα που σχεδίασε και φόρεσε η Lady Gaga πουλήθηκε σε δημοπρασία και πήρε πολλά χρήματα.

«Δούλεψα πολύ, ζορίστηκα πολύ αλλά ήρθαν όλα από μόνα τους. Η ζωή τα έφερε έτσι και οι γονείς μου είχαν την ωριμότητα και είπαν “δεν θα κάνουμε έναν δικηγόρο ή οδοντίατρο”. Και δεν πολυγούσταρα και το σχολείο, να είμαι ειλικρινής», ανέφερε αρχικά.

«Στα 17 πήγα στο Λονδίνο. Η μόδα ήταν μονόδρομος. Ήταν δύσκολα χρόνια και με έχει σοκάρει το πόσο σκοτεινά ήταν και πόσο γκρι ήταν το Λονδίνο, ενώ είχα την άγνοια κινδύνου και έφυγα από το σπίτι πιστεύοντας ότι είμαι ο καλύτερος του κόσμου. Πίστευα πολύ ότι θα τα καταφέρω. Έφαγα χαστούκι στο χαστούκι. Το St. Martins ήταν πολύ δύσκολο. Περίμενα να μου πουν “είσαι ταλεντάρα” και μου έλεγαν “χάλια, ξανά”», πρόσθεσε.

«Δεν ένιωθα ότι ανήκω απόλυτα στο σχολείο. Κι οι έφηβοι γενικώς δεν νιώθουν ότι ανήκουν. Ήμουν ένα διαφορετικό παιδί, αλλά είχα πάντα τσαγανό. Η πίστη σε εμένα, που δεν ξέρω από πού προερχόταν. Για να κάνω φίλους, ζωγράφιζα μπροστά σε όλους για να τους εντυπωσιάσω και να νιώσω ότι ανήκω», εξομολογήθηκε στη συνέχεια.

«Στο λύκειο ήταν υπέροχα. Έμαθα να στρίβω τσιγάρο, να παίζω μπιρίμπα. Μόνο να διαβάζω δεν έμαθα», παραδέχτηκε ακόμα ο Έντι Γαβριηλίδης.

«Λίγο πριν την πτυχιακή μου έκανα την πρακτική μου στον Alexander McQueen. Στην αρχή έκανα καφέδες. Με τον συγκεκριμένο είχαμε βγει έξω στο Λονδίνο πριν δουλέψουμε μαζί και δεν ήξερα ποιος είναι», ανέφερε ακόμα.

«Τα πρώτα χρόνια ήταν σκληρά. Κάποια στιγμή αποφάσισα ότι δε θέλω να δουλέψω άλλο για τον Tom Ford ή τον Alexander McQueen. Η δουλειά ήταν εξοντωτική. Δουλεύαμε αμέτρητες ώρες. Με έβαζαν να πηγαινοέρχομαι με τρένα Λονδίνο και Παρίσι, κουβαλώντας ρούχα, ράβοντας μέσα στο βαγόνι για να προλάβουμε τις προθεσμίες. Κάποτε ξύπνησα σε ένα υπέροχο ξενοδοχείο στο Παρίσι και δεν ήξερα καν πού βρίσκομαι. Εκεί είπα “αυτή ήταν η τελευταία φορά, δε συνεχίζω έτσι”. Το επόμενο βήμα ήταν δύσκολο, μου πήρε καιρό να σταθώ ξανά. Ευτυχώς είχα ήδη κάνει τη Lady Gaga», εξομολογήθηκε ακόμα.

«Το φόρεμα που φόρεσε τότε πουλήθηκε σε δημοπρασία στο Beverly Hills για ένα αστρονομικό ποσό. Αυτά τα χρήματα είναι που μου επέτρεψαν να ξεκινήσω την εταιρεία μου. Πιο πριν, η Gaga είχε ήδη δει την δουλειά μου. Κάπως βρεθήκαμε σε ένα ασανσέρ, κάπως έπεσε το βλέμμα της πάνω στη συλλογή και μετά προχώρησαν όλα. Αυτή αποφασίζει τι θα φορέσει. Εκεί ήταν η τύχη, αλλά τύχη συναντάει το αποτέλεσμα της δουλειάς που έχεις κάνει», πρόσθεσε.

«Όταν φόρεσε το συγκεκριμένο κομμάτι, με έβαλε για πρώτη φορά στον χάρτη. Και τότε πίστεψα κι εγώ στον εαυτό μου. Την είχα γνωρίσει ήδη από την εποχή του Alexander McQueen, γιατί πήγαινε συχνά για fittings. Με χαιρετούσε κάθε φορά που έμπαινε. Δεν έπαθα σταρ τρακ, αυτό μου είχε φύγει από παιδί, από τότε που είδα την Αλίκη Βουγιουκλάκη στη “Μελωδία της ευτυχίας”», δήλωσε στη συνέχεια ο Έντι Γαβριηλίδης.

«Όσο για τα ρούχα που βλέπετε στις πρεμιέρες; Όχι, δεν τα πληρώνουν. Κάποτε τα πλήρωναν ή τα αντάλλασσαν. Σήμερα υπάρχει το λεγόμενο organic, απλώς αρέσει σε κάποιον να το φορέσει. Ευτυχώς, στη ζωή μου όλα έτσι έχουν γίνει, γιατί τα ποσά είναι πραγματικά αστρονομικά. Τα ρούχα επιστρέφονται, εκτός αν ζητηθεί αλλιώς. Το συγκεκριμένο φόρεμα το κράτησα, το πούλησα στη δημοπρασία και έτσι ξεκίνησα την εταιρεία μου. Σήμερα έχω δύο», πρόσθεσε.